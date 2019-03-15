Сейсмолог о ночном землетрясении в Ташкенте: ничего необычного не было

По словам российского ученого, данные сейсмологов говорят о том, что землетрясение было относительно слабым и никаких нетипичных для него особенностей выявлено не было.
"Я сам всего однажды был свидетелем несильного землетрясения. Дело было в Таджикистане еще в 1980-е годы. Сначала слышен гул, будто товарный поезд приближается к тебе. Затем начинает трясти, а гул удаляется. Что касается данных по последним подземным толчкам, то в эпицентре их сила не превышала 4,5 – 5 баллов, а значит до Ташкента они докатились уже менее интенсивными", — отметил Завьялов.
Он добавил, что для всей Центральной Азии такая сейсмическая активность вполне типична из-за геологических особенностей местности.
По данным МЧС Узбекистана в результате землетрясения жертв и разрушений нет.