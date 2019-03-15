Сейсмолог о ночном землетрясении в Ташкенте: ничего необычного не было

Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН Алексей Завьялов оценил очередной катаклизм, зафиксированный на границе между Казахстаном и Узбекистаном. Несмотря на комментарии некоторых жителей Ташкента, подземные толчки были вполне характерными для этой сейсмозоны.

В ночь на четверг в столице Узбекистана ощущались колебания силой от 4 до 4,3 балла. Многие пользователи писали, что впервые слушали столь страшный грохот, а также не ощутили повторной волны, как обычно бывает в таких случаях.

По словам российского ученого, данные сейсмологов говорят о том, что землетрясение было относительно слабым и никаких нетипичных для него особенностей выявлено не было.

"Я сам всего однажды был свидетелем несильного землетрясения. Дело было в Таджикистане еще в 1980-е годы. Сначала слышен гул, будто товарный поезд приближается к тебе. Затем начинает трясти, а гул удаляется. Что касается данных по последним подземным толчкам, то в эпицентре их сила не превышала 4,5 – 5 баллов, а значит до Ташкента они докатились уже менее интенсивными", — отметил Завьялов.

Он добавил, что для всей Центральной Азии такая сейсмическая активность вполне типична из-за геологических особенностей местности.

По данным МЧС Узбекистана в результате землетрясения жертв и разрушений нет.