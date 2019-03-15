Таймазов: по-прежнему считаю себя трехкратным олимпийским чемпионом

В 2017 году Международный олимпийский комитет лишил Таймазова золотой медали Игр 2008 года в связи с наличием в его пробах допинга — туринабола и станозолола.

"Сегодня судьбу спортсменов решают люди, которые никогда не надевали кеды и даже зарядку никогда не сделают. И это еще более обидно. Если бы они занимались, прошли весь этот путь и бессонные ночи, переживания, они бы задумались, как тяжело даются эти медали", - заявил Таймазов.

По его словам, он по-прежнему считает себя трехкратным олимпийским чемпионом.

"Похоже, пора ввести новую систему и награждать спортсменов, выигравших Олимпиаду, только через 10 лет", - добавил он.

Артур Таймазов - один из самых титулованных борцов вольного стиля в истории этого вида спорта. Олимпийский чемпион (2004, 2012), серебряный призер Олимпийских игр 2000 года, двукратный чемпион мира (2003, 2006), двукратный чемпион Азии (2000, 2011), трехкратный чемпион Азиатских игр (2002, 2006, 2010).

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