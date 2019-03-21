Профессор прокомментировал намерение Ким Чен Ына приехать в РФ

В эфире радио Sputnik глава Института Хо Ши Мина Владимир Колотов отметил, что Москва – это та сторона, которая заинтересована в решении этой проблемы.

Эксперт прокомментировал возможность визита Ким Чен Ына в Россию /

По словам эксперта, визит Ким Чен Ына в Россию вполне возможен.

© AFP 2018 / ANTHONY WALLACE Влюблены и довольны: как прошла встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

"…Это вполне вероятно, потому что если дела не делаются с Дональдом Трампом, они могут делаться с Владимиром Путиным. Это вообще был бы хороший выход из ситуации. Все равно введены санкции, заблокирована ситуация на Корейском полуострове, и, если она не решается через юг, она будет решаться через север. Москва – та сторона, которая заинтересована в решении проблемы на Корейском полуострове", – заключил Колотов.

При этом, объяснил эксперт, Америка сегодня не очень заинтересована в этом в силу отношений между Трампом и Демократической партией США, которая будет просто блокировать все начинания.

Лидер КНДР Ким Чен Ын после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом захотел посетить Россию. На недавнем саммите в Ханое Ким и Трамп так и не смогли прийти к подписанию соглашения. В руководстве Северной Кореи отмечают, что не заинтересованы в дальнейшем диалоге, но подчеркивают, что последнее слово будет за лидером республики.