Иванов: в МЧС нужны диспетчеры, которые могут общаться на языке жестов

"Мы пошли по пути создания региональной диспетчерской службы, где есть профессиональные сурдопереводчики. Такие специалисты могут отвечать на экстренные вызовы на языке жестов", - отмечает эксперт в интервью радио Sputnik Узбекистан.
Иванов обращает внимание на то, что глухие люди ограничены в доступе к информации, они не имеют возможности срочно обратиться за помощью в случае пожара, ДТП или другого происшествия.
"Даже если он (глухой. - Прим. ред.) может голосом общаться, ответ диспетчера пострадавший может не услышать. Оператор спросит: "Где вы находитесь?", - и некоторые глухие не в состоянии ответить на этот вопрос. Поэтому мы хотим, чтобы была обратная связь, чтобы службы МЧС могли через видеосвязь, посредством СМС реагировать на экстренные сообщения, которые поступают от глухих людей", - сказал Иванов.
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