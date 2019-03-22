Мамаджанов раскрыл секреты приготовления сумаляка

"Сумаляк надо варить 20 часов. Это коричневая, не очень сладкая масса, похожая на яблочное повидло", - говорит эксперт в интервью Sputnik Узбекистан.

Мамаджанов обратил внимание на то, что старшее поколение обучает молодежь всем тонкостям приготовления сумаляка, ведь если по неопытности упустить из виду хоть одну деталь, то блюдо может потерять свою изюминку.

Сумаляк - праздничное блюдо иранских и тюркских народов. Готовится из пророщенных зерен пшеницы, как правило, в период празднования весеннего праздника Навруз.