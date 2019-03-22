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Незматжон Мамаджанов

Мамаджанов раскрыл секреты приготовления сумаляка

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Тема:
Навруз в Узбекистане - 2019 (22)
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Председатель СПб РОО "Содружество" Незматжон Мамаджанов рассказал, как приготовить праздничное блюдо.

"Сумаляк надо варить 20 часов. Это коричневая, не очень сладкая масса, похожая на яблочное повидло", - говорит эксперт в интервью Sputnik Узбекистан.

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Мамаджанов обратил внимание на то, что старшее поколение обучает молодежь всем тонкостям приготовления сумаляка, ведь если по неопытности упустить из виду хоть одну деталь, то блюдо может потерять свою изюминку.

Сумаляк - праздничное блюдо иранских и тюркских народов. Готовится из пророщенных зерен пшеницы, как правило, в период празднования весеннего праздника Навруз.

Тема:
Навруз в Узбекистане - 2019 (22)
Теги:
праздник, Навруз



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