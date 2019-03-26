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Открытие генерального консульства Узбекистана во Владивостоке
Sputnik / Татьяна Меель

Исмаилов пояснил, почему на Дальнем Востоке мало свежих узбекских фруктов

Радио
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Генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Рустам Исмаилов в эксклюзивном интервью РИА Новости и Sputnik Узбекистан назвал первоочередные задачи, стоящие перед открывшейся дипмиссией, а также объяснил, почему так мало свежих фруктов из солнечной республики доезжает до Приморья.

По словам генконсула, в первую очередь дипломаты будут работать в Дальневосточном федеральном округе РФ с гражданами республики, чтобы оказывать им юридическую помощь и решать вопросы, связанные с оформлением тех или иных документов. Еще одно направление деятельности – наращивание сотрудничества между Узбекистаном и Дальним Востоком в экономической и гуманитарной сферах, а также в туризме.

"Мы совсем недавно открылись и пока собираем информацию о состоянии дел, рассматриваем перспективные направления сотрудничества. Пока на Дальний Восток из Узбекистана привозят только сухофрукты, иногда и свежие фрукты, но есть проблемы с транспортировкой. Слишком невыгодно везти 10-15 дней автотранспортом скоропортящийся товар. Но мы будем решать этот вопрос. Также намерены наладить поставки текстильной продукции, которая уже появляется на местных рынках", — рассказал Исмаилов.

Открытие генерального консульства Узбекистана во Владивостоке
Sputnik / Татьяна Меель
Во Владивостоке заработало генконсульство Узбекистана
В ближайших планах генконсульства - организация бизнес-форума с участием представителей регионов России и Узбекистана.

"Бизнес-сообщество должно само обозначить свои интересы, чем они хотят заниматься, во что вкладывать", — добавил генконсул.

Мигранты, студенты и бизнес-форум: что сблизит Дальний Восток и Узбекистан =>>

Кроме того, будет уделено внимание развитию туризма и взаимодействию в сфере образования.

Подробнее слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Образование, Торговля, Дальний Восток, Россия, Узбекистан



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