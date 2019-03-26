В начале марта 2019 года пограничники Туркменистана для очистки местности от камыша подожгли его заросли. Живущие в зарослях дикие собаки перешли в соседний Шаватский район Узбекистана и начали атаковать овец. По словам местных жителей погибли более 20 овец.

Латифи: нельзя допускать возникновения стай диких собак /

"Бродячие собаки всегда охотятся на домашний скот. Ненормально, что существуют такие бродячие стаи, мешающие людям жизнь. Нельзя допустить их возникновения. Наш регион характеризуется распространением бешенства. В стае бешеных псов нет ничего хорошего", - заявил Алихон Латифи Sputnik Узбекистан.

Сейчас УВД района Шаватского проводит проверку, а охотники региона пытаются отловить диких собак.