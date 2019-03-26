Латифи: нельзя допускать возникновения стай диких собак

В начале марта 2019 года пограничники Туркменистана для очистки местности от камыша подожгли его заросли. Живущие в зарослях дикие собаки перешли в соседний Шаватский район Узбекистана и начали атаковать овец. По словам местных жителей погибли более 20 овец.
"Бродячие собаки всегда охотятся на домашний скот. Ненормально, что существуют такие бродячие стаи, мешающие людям жизнь. Нельзя допустить их возникновения. Наш регион характеризуется распространением бешенства. В стае бешеных псов нет ничего хорошего", - заявил Алихон Латифи Sputnik Узбекистан.
Сейчас УВД района Шаватского проводит проверку, а охотники региона пытаются отловить диких собак.