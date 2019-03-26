Спортивный эксперт об уходе Макгрегора: ему просто больше не с кем драться

Заявление ирландского бойца Конора Макгрегора о завершении карьеры – это очередная попытка заявить о себе и хайпануть, уверен комментатор Матч ТВ Роман Мазуров.

В эфире радио Sputnik Мазуров заявил, что Макгрегор не сможет долго пребывать на пенсии, тем более он еще не старый, не травмированный.

"Я думаю, что это затишье перед бурей", - объяснил Мазуров.

AP Photo/John Locher Конор Макгрегор уходит на пенсию

По мнению эксперта, Конор Макгрегор заработал достаточно денег на безбедную старость. У него великолепно развивается бизнес, он достаточно медийная личность и может делать все, что угодно: сниматься в кино, открывать свои шоу. В деньгах он точно не нуждается, значит – речь идет о наследии, высказал предположение Мазуров.

Напомним, ирландец оставил запись на своей странице в Twitter, заявив о завершении спортивной карьеры.

"Эй, ребята, быстрое объявление. Я решил покончить со смешанными единоборствами. Желаю всем коллегам успехов и новых свершений. Присоединюсь к бывшим соратникам, которые ушли на пенсию. Правильной "Пина колады" (алкогольный коктейль. – Прим. ред.) мне, парни!", — написал Конор.

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