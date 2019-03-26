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Куртов о ситуации в Афганистане: это война с разрозненными группировками

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Политолог, историк, главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии" Аждар Куртов рассказал о перспективах войны и переговорного процесса с движением "Талибан".

На севере Афганистана все чаще происходят акции сторонников движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ). В провинции Фарьяб 17 марта боевики напали на сотрудников сил безопасности Афганистана: 22 из них мертвы, 12 ранены, трое находятся в плену.

Афганский военнослужащий на месте взрыва
© AP Photo / Rahmat Gul
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На протяжении недели отряды движения "Талибан" выходили на границу с Туркменистаном. Террористам удалось захватить большую часть пограничной провинции Бадгис, блокировать ее административный центр Калайи-нау и город Бала-Мургаб, а также обратить в бегство части армии и полиции.

Все эти события происходят во время переговоров официального Ташкента с некоторыми лидерами талибов.

"В Афганистане сложная мозаичная ситуация с антиправительственными силами. Это не традиционная война правительства с некими объединенными повстанцами. Это война с очень пестрыми разрозненными группировками, которые очень часто лишь номинально относятся к тому или иному движению", - сказал Аждар Куртов Sputnik Таджикистан.

Эксперт отметил, что отдельные группы боевиков объединены по принципам землячества и родовой структуры.

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"Часть группировок может подписывать какие-то бумаги или делать устные заявления в их поддержку, а другая часть не считает себя связанной какими-либо обязательствами", - подчеркнул Куртов.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

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Теги:
Терроризм, Война, Талибан, Афганистан



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