Талибы сбивают беспилотники США советскими ракетами Р-73 - как им это удается

Сбитые старыми советскими ракетами беспилотники за 30 миллионов долларов штука - новый серьезный вызовом для США в Афганистане.

Недавние переговоры делегации США с руководством "Талибана"* в Катаре не сделали безопаснее пребывание американских войск в Афганистане.

На днях стало известно, что советская ракета Р-73, оказавшая в руках талибов, уничтожила американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над афганской провинцией Парван. В этом регионе, в 40 километрах к северу от Кабула, расположена крупнейшая авиабаза вооруженных сил США - Баграм.

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По американской версии, беспилотник упал из-за проблем с двигателем. Однако талибы заявили, что они сбили БПЛА советской авиационной ракетой Р-73. Опубликованные фотоснимки и статистика минувших трех лет подтверждают высокую вероятность боевого применения с земли старой, но весьма эффективной авиационной ракеты с головкой самонаведения (ГСН).

Предыдущая потеря беспилотника MQ-9 Reaper состоялась в небе над афганской провинцией Пактика, южнее Кабула, и складывается впечатление, что США буквально в осаде. Талибы ранее неоднократно заявляли об уничтожении разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов США, военно-транспортного самолета С-130 Hercules в 2015-м, и недавно пообещали сбить новейший истребитель F-35.

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К подобной информации обычно относятся с недоверием, талибы нередко преувеличивают свои военные успехи. И все же афганцы – народ талантливый, а самонаводящуюся авиационную ракету Р-73 технологически несложно запустить с земли с помощью направляющего рельса и автомобильного аккумулятора.

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Опыт йеменских повстанцев-хуситов, которые только в 2018-м сбили старыми советскими ракетами два саудовских ударных дрона, также подтверждает информацию талибов. Показательно, что в минувшем декабре СМИ Саудовской Аравии распространили информацию о крушении беспилотника CH-4 (китайского производства) из-за технической неисправности.

Но после публикации видео боевого применения Р-73, Министерство обороны Саудовской Аравии подтвердило факт уничтожения своего беспилотника йеменскими хуситами.

На фоне демонстративных полетов над Евразией американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress новости от "Талибан-ПВО" – жесткое технологическое унижение США. Нестандартное применение старых советских ракет (наверняка уже списанных по нормативам хранения) против суперсовременных MQ-9 Reaper стоимостью в 30 миллионов долларов за единицу становится для американцев новым серьезным вызовом в Афганистане.

И этим невозможно пренебречь, лучше спрятать подальше ранее замеченные в афганском небе драгоценные истребители F-35 по 100 миллионов долларов за штуку.

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Американские ударные беспилотники в небе Афганистана уничтожили тысячи ни в чем не повинных людей. По данным миссии ООН в Афганистане (UNAMA), только в минувшем году жертвами военных действий стали 3 тысячи 804 мирных жителя.

"Талибан"* принципиально и категорически против присутствия войск США в исламской республике. Несложно прогнозировать рост вооруженного сопротивления присутствию армии США. При этом афганцы будут проявлять чрезвычайную предприимчивость и техническую смекалку.

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Сверхзвуковая "гравицапа"

Самонаводящаяся, высокоманевренная ракета Р-73 создавалась для МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29, Су-27 и других летательных аппаратов (производится с 1983-го). Способна уничтожать воздушные цели на дистанции от 300 метров до 40 километров, в диапазоне высот от 5 метров до 20 километров, со скоростью до 2500 км/час и собственными перегрузками до 40g.

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Малогабаритная пассивная инфракрасная головка самонаведения ракеты Р-73 обладает повышенной чувствительностью и помехозащищенностью, она захватывает цель в подвеске под носителем (вспоминаем рельс на земле), и отрабатывает углы целеуказания до 45 градусов (реализация принципа «выстрелил – забыл»). По всем тактико-техническим характеристикам, определяющим эффективность в ближних воздушных боях, советская разработка Р-73 и сегодня превосходит лучшие зарубежные аналоги.

Ракета оснащается лазерным или радио-взрывателем, который срабатывает на дистанции . Боевая часть весом 7,4 кг снаряжена поражающими элементами в виде массивных урановых стержней. Встреча с таким изделием в небе не обещает ничего хорошего любому типу самолетов, баллистических и крылатых ракет – даже после 30-летнего хранения в пустыне Эль-Регистан. Полностью собранная на заводе ракета находится в герметичном чехле и деревянной укупорке. С учетом трехметровой длины и стартовой массы 110 кг, Р-73 удобна для транспортировки в любой "барбухайке".

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Известно, что ракета производилась девять лет, и за это время только на основном заводе в Тбилиси было выпущено 6 тысяч единиц Р-73. Поставлялась во многие страны мира, включая Болгарию, Египет, Ирак. До недавнего времени Р-73 состояла на вооружении в Индии, Алжире, Иране, Китае и КНДР.

Самый интересный вопрос: сколько ракет Р-73 находятся сегодня в Афганистане? Ведь это количество коррелируется с грядущими потерями ВВС США в исламской республике. Вероятность поражения цели ракетой Р-73 – от 60 до 95 процентов.

* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.