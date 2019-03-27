Экономист из РФ оценил последствия выхода узбекского хлопка на рынок США

Экс-министр сельского хозяйства и продовольствия РФ, доктор экономических наук Леонид Холод не исключил, что отмена США запрета на покупку узбекского хлопка может изменить ситуацию на центрально-азиатском рынке, но многое будет зависеть от экспортных и логистических возможностей самого Узбекистана.

По мнению Холода, после распада СССР Узбекистан перестал быть единственным поставщиком "белого золота" в Россию. Да и торговые связи самой республики существенно расширились.

"То, что американцы открыли свой рынок для узбекской хлопковой продукции, может говорить о новых возможностях для этой страны. Вопрос в том, сможет ли Узбекистан поставлять за океан холопок такого качества и в том ценовом диапазоне, в котором торгуют сами американцы и ближайшие к ним страны. Но так или иначе какие-то подвижки по стоимости этого товара и по ключевым торговым игрокам стоит ожидать", — отметил российский экономист.

© Sputnik / Дмитрий Виноградов США отменили запрет на покупку узбекского хлопка

Он заметил, что Китай в данном случае вряд ли сможет повлиять на общемировую ситуацию на рынке хлопка, так как огромные внутренние потребности КНР не позволяют в больших объемах экспортировать этот товар.

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