20:50 27 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.72
  • EUR9491.57
  • USD8389.97
Поиск
Леонид Холод
© Sputnik / Сергей Субботин

Экономист из РФ оценил последствия выхода узбекского хлопка на рынок США

Радио
Получить короткую ссылку
52 0 0

Экс-министр сельского хозяйства и продовольствия РФ, доктор экономических наук Леонид Холод не исключил, что отмена США запрета на покупку узбекского хлопка может изменить ситуацию на центрально-азиатском рынке, но многое будет зависеть от экспортных и логистических возможностей самого Узбекистана.

По мнению Холода, после распада СССР Узбекистан перестал быть единственным поставщиком "белого золота" в Россию. Да и торговые связи самой республики существенно расширились.

"То, что американцы открыли свой рынок для узбекской хлопковой продукции, может говорить о новых возможностях для этой страны. Вопрос в том, сможет ли Узбекистан поставлять за океан холопок такого качества и в том ценовом диапазоне, в котором торгуют сами американцы и ближайшие к ним страны. Но так или иначе какие-то подвижки по стоимости этого товара и по ключевым торговым игрокам стоит ожидать", — отметил российский экономист.

На раскройном участке текстильного предприятия в Узбекистане
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
США отменили запрет на покупку узбекского хлопка
Он заметил, что Китай в данном случае вряд ли сможет повлиять на общемировую ситуацию на рынке хлопка, так как огромные внутренние потребности КНР не позволяют в больших объемах экспортировать этот товар.

Подробный комментарий Леонида Холода слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Торговля, хлопок, США, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Бруклин и Ромео Бекхэм
Будущее Голливуда: самые обсуждаемые дети знаменитостей
В Казахстане 85-летняя бабушка уже полгода живет в больнице
Старость не в радость: в Казахстане родня бросила бабушку в больнице
Выборы на Украине
Лидеры и аутсайдеры: рейтинг кандидатов в президенты Украины

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054