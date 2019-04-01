Шахзода высказалась о цензуре на узбекских телеканалах

Популярная певица и актриса из Узбекистана Шахзода, недавно выступавшая на сцене кремля в рамках премии Bravo, в эксклюзивном интервью Sputnik рассказала о творческих планах, а также высказала свое мнение о существующих требованиях к артистам эстрады.

По словам Шахзоды, в Узбекистане никого не ограничивают творчески, но существуют определенные ограничения на телеканалах, что связано с традициями страны и ментальностью узбекского народа.

"У нас любой творческий человек может проявить себя, никто не будет ему в этом препятствовать. Другое дело, что на телеканалах есть своего рода цензура. Но с учетом традиций и ментальности это можно понять. Когда родители воспитывали в тебе одни качества, а ты в своих песнях или клипах пропагандируешь, например, насилие и жестокость, разумеется, это не пройдет. Я думаю, это и правильно. Раньше, возможно, я бы считала это цензурой, но теперь, особенно когда у меня появились свои дети, я понимаю необходимость таких мер", — призналась певица.

Говоря о состоянии российской и узбекской современной эстрады, Шахозда заметила, что везде проявляются модные тенденции, в которых нет ничего плохого, но все-таки прежние шлягеры, проверенные временем, ей более по душе.

"Раньше в песнях была душа, смысл, больше внимание уделяли текстам. В Узбекистане, как мне кажется, это еще сохранилось. Я не осуждаю новые веяния, мне самой что-то нравится, к тому же сын мечтает стать репером и уже записал несколько треков. Посмотрим, что получится из этого. Пока ничего криминального в его текстах я не обнаружила. Надеюсь, все пойдет в правильном направлении", — заключила певица.

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