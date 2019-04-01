Шахзода высказалась о цензуре на узбекских телеканалах

"У нас любой творческий человек может проявить себя, никто не будет ему в этом препятствовать. Другое дело, что на телеканалах есть своего рода цензура. Но с учетом традиций и ментальности это можно понять. Когда родители воспитывали в тебе одни качества, а ты в своих песнях или клипах пропагандируешь, например, насилие и жестокость, разумеется, это не пройдет. Я думаю, это и правильно. Раньше, возможно, я бы считала это цензурой, но теперь, особенно когда у меня появились свои дети, я понимаю необходимость таких мер", — призналась певица.
"Раньше в песнях была душа, смысл, больше внимание уделяли текстам. В Узбекистане, как мне кажется, это еще сохранилось. Я не осуждаю новые веяния, мне самой что-то нравится, к тому же сын мечтает стать репером и уже записал несколько треков. Посмотрим, что получится из этого. Пока ничего криминального в его текстах я не обнаружила. Надеюсь, все пойдет в правильном направлении", — заключила певица.
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