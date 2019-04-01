Кусков: как регистрация мобильных поможет Узбекистану в борьбе с терроризмом

В Узбекистане с 1 апреля начали внедрять систему регистрации мобильных устройств по международным уникальным идентификационным кодам (IMEI). Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков отметил, что эта мера полезна в борьбе с терроризмом, но это лишь один из рычагов.

Регистрация мобильных устройств по IMEI — один из вариантов ведения базы данных телефонов, смартфонов, которые используются на территории той или иной страны, отметил Денис Кусков.

"Если брать IMEI, то, с одной стороны, можно бороться с терроризмом. С другой стороны — ведь можно номер и телефон оформить на другого человека, это первое. Во-вторых, есть люди, которые приезжают по роумингу из других стран, они не обязаны регистрировать свои устройства. То есть здесь борьба с терроризмом должна быть завязана на больший объем работы, использоваться должны разные рычаги", — сказал эксперт Sputnik Узбекистан.

При этом он отметил, что такая база позволяет блокировать устройства, которые были завезены неофициально, либо — в случае потери, кражи — блокировать телефон, чтобы его не могли использовать, перепродать другие лица.

Напомним, регистрация мобильных телефонов по IMEI будет бесплатной.

По данным Мининфокома, в настоящее время в республике проживает свыше 22 миллионов абонентов мобильной связи, а также более 16 миллионов мобильных интернет-пользователей.