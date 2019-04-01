Короленко озвучил, какой внешний долг будет критичным для Узбекистана

Согласно докладу Центрального банка, совокупный внешний долг республики на 1 января 2019 года составил 17,3 миллиарда долларов, и тенденция на увеличение объемов иностранных займов только сохранится.
"Порог опасности начинается, по общепринятым стандартам, в районе 70-80% ВВП, а когда доходит до 100%, уже считается достаточно проблематичным", - заявил эксперт.
Совокупный внешний долг отражает обязательства резидентов перед нерезидентами, по которым требуется выплата основного долга и процентов. Он включает в себя долг государственного и частного сектора, состоящего из внешних заимствований хозяйствующих субъектов, включающих государственные предприятия, не гарантированных государством.