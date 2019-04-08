Что даст Узбекистану транзитный путь из Китая в Иран — мнение экономиста

Руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян позитивно оценивает присоединение Узбекистана к железнодорожному транспортному коридору Китай – Казахстан – Туркменистан - Иран. О выгодах и возможностях этой транспортной кооперации она рассказала в интервью Sputnik.

Соглашение об участии Узбекистана в этом транзитном проекте было подписано в Алматы 5 апреля. В рамках договоренностей устанавливаются определенные тарифы и порядок перевозок по железнодорожным магистралям. Согласно данным казахстанской стороны, в 2018 году по этому коридору было перевезено одна тысяча двадцатифутовых эквивалентов.

По мнению Азы Мигранян, столь незначительный на первый взгляд объем перевозок не стоит рассматривать как неудачу проекта. Для Узбекистана он имеет очень важное значение и в перспективе принесет немало дивидендов.

"В любом случае это интеграция страны в мировую транспортную систему, учитывая то, что республика не имеет прямого выхода к морю. Узбекистан по сравнению с соседними странами имеет очень большой экспортный потенциал, который можно будет реализовать в том числе и благодаря этому железнодорожному маршруту. А если его продлят, как задумывает Пекин, до Европы, то Ташкенту будет что предложить в этих странах", — заметила экономист.

© Sputnik / Александр Кондратюк Узбекистан присоединился к транспортному коридору из Китая в Иран

Однако, добавила Мигранян, в настоящее время Узбекистану стоит в первую очередь ориентироваться на рынки ближнего востока – Пакистан, а также на Афганистан, с которым республика в последнее время наращивает торгово-экономические связи. Узбекистан может предложить не только свежие и переработанные фрукты и овощи, но и промышленные товары: автомобили, технику, удобрения и продукцию химической отрасли. Существенной статьей экспорта может стать и текстиль.

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