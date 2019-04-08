Руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян позитивно оценивает присоединение Узбекистана к железнодорожному транспортному коридору Китай – Казахстан – Туркменистан - Иран. О выгодах и возможностях этой транспортной кооперации она рассказала в интервью Sputnik.
Соглашение об участии Узбекистана в этом транзитном проекте было подписано в Алматы 5 апреля. В рамках договоренностей устанавливаются определенные тарифы и порядок перевозок по железнодорожным магистралям. Согласно данным казахстанской стороны, в 2018 году по этому коридору было перевезено одна тысяча двадцатифутовых эквивалентов.
Что даст Узбекистану транзитный путь из Китая в Иран — мнение экономиста
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По мнению Азы Мигранян, столь незначительный на первый взгляд объем перевозок не стоит рассматривать как неудачу проекта. Для Узбекистана он имеет очень важное значение и в перспективе принесет немало дивидендов.
"В любом случае это интеграция страны в мировую транспортную систему, учитывая то, что республика не имеет прямого выхода к морю. Узбекистан по сравнению с соседними странами имеет очень большой экспортный потенциал, который можно будет реализовать в том числе и благодаря этому железнодорожному маршруту. А если его продлят, как задумывает Пекин, до Европы, то Ташкенту будет что предложить в этих странах", — заметила экономист.
Однако, добавила Мигранян, в настоящее время Узбекистану стоит в первую очередь ориентироваться на рынки ближнего востока – Пакистан, а также на Афганистан, с которым республика в последнее время наращивает торгово-экономические связи. Узбекистан может предложить не только свежие и переработанные фрукты и овощи, но и промышленные товары: автомобили, технику, удобрения и продукцию химической отрасли. Существенной статьей экспорта может стать и текстиль.