Верхотуров рассказал, почему Китаю нужна железная дорога через Афганистан

Политолог, востоковед, эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров считает, что железная дорога по маршруту Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар выгодна Китаю как с точки зрения транспортировки грузов, так и в военно-стратегическом плане.

В Министерстве иностранных дел Узбекистана заявили о готовности Китая присоединиться к проекту строительства новой железной дороги в Афганистане по маршруту Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар. Он предполагает строительство магистрали протяженностью 573 километра.

Любая железная дорога — это резкий импульс развития экономики, а там, где появляются ресурсы, возникает стремление к миру, отметил политолог Дмитрий Верхотуров.

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По его мнению, Россия не будет против строительства магистрали, но возможно столкновение интересов — со стороны Китая как участника проекта и США. Эксперт считает, что трения могут быть очень серьезными, "вплоть до обострения ситуации в Афганистане".

"Эта железная дорога интересна Китаю в военно-стратегическом смысле, потому что американцы всерьез думают о том, чтобы отрезать ему все морские коммуникации, устроить блокаду. А если у Китая будет эта железная дорога, то у него появится реальная возможность обойти морскую блокаду", — отметил Верхотуров.

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