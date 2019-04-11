Верхотуров рассказал, почему Китаю нужна железная дорога через Афганистан

В Министерстве иностранных дел Узбекистана заявили о готовности Китая присоединиться к проекту строительства новой железной дороги в Афганистане по маршруту Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар. Он предполагает строительство магистрали протяженностью 573 километра.
Верхотуров: Узбекистану надо строить железные дороги на севере Афганистана >>>
По его мнению, Россия не будет против строительства магистрали, но возможно столкновение интересов — со стороны Китая как участника проекта и США. Эксперт считает, что трения могут быть очень серьезными, "вплоть до обострения ситуации в Афганистане".
"Эта железная дорога интересна Китаю в военно-стратегическом смысле, потому что американцы всерьез думают о том, чтобы отрезать ему все морские коммуникации, устроить блокаду. А если у Китая будет эта железная дорога, то у него появится реальная возможность обойти морскую блокаду", — отметил Верхотуров.
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