Автоэксперт: включать фары днем нужно даже в солнечном Узбекистане

Депутат Госдумы ФС РФ, автоэксперт Вячеслав Лысаков отметил: страны, которые первыми обязали водителей ездить с включенными фарами в светлое время суток, сделали это не просто так, а опираясь на результаты проведенных исследований и статистику. Это оправданная мера с точки зрения безопасности.

Транспортные средства в Узбекистане обязали передвигаться днем с включенными фарами, следует из постановления правительства "О внесении изменений в Правила дорожного движения".

В дневное время, даже если светит солнце, включенные фары дополнительно обозначают машину на дороге, отметил Лысаков — автомобилист с большим стажем. И если эта мера спасет жизнь хотя бы одному человеку, то она уже будет иметь смысл.

"Многие водители, тем не менее, не понимают, что эта мера направлена на повышение уровня дорожной безопасности, и не включают свет в целях экономии. Но эта экономия смешная, какие-то десятки граммов топлива", — сказал депутат Госдумы РФ.

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