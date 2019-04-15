Политолог: Ассанж - приз для американской правовой системы

Лондонская полиция 11 апреля задержала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа после отказа Эквадора предоставить ему дипломатическое убежище ввиду неоднократных нарушений международных конвенций. Ассанж будет находиться под стражей до 12 июня.

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik заявил, что США давно хотели свести счеты с журналистом Джулианом Ассанжем.

"Несмотря на то что дело в отношении Ассанжа уже покрыто пылью, Америка при посредничестве Великобритании будет сводить с ним счеты за его прегрешения против США, непосредственно связанные с публикациями секретных документов", - заявил Асафов.

Политолог также отметил, что вопрос о выдаче Джулиана Ассанжа давно поднимался руководящим эшелоном Эквадора. По словам Асафова, его журналистскую деятельность власти страны трактовали как политическую.

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"Были шансы на вмешательство Трампа в судьбу Ассанжа, ведь во время избирательной кампании журналист довольно активно его поддерживал и публиковал материалы, мешающие демократам – оппонентам действующего президента США", - подчеркнул Асафов.

Джулиан Ассанж стал известным после публикаций о военных операциях США в Афганистане и Ираке, а также после материалов об условиях содержания заключенных в лагере в Гуантанамо. С 2012 года он находился на территории Посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище. Таким образом Ассанж пытался избежать экстрадиции в Швецию, где ему был выдан ордер на арест в связи с обвинениями в изнасиловании. Ассанж отверг обвинения и назвал их политически мотивированными.