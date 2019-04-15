Политолог: Ассанж - приз для американской правовой системы

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik заявил, что США давно хотели свести счеты с журналистом Джулианом Ассанжем.
"Несмотря на то что дело в отношении Ассанжа уже покрыто пылью, Америка при посредничестве Великобритании будет сводить с ним счеты за его прегрешения против США, непосредственно связанные с публикациями секретных документов", - заявил Асафов.
Политолог также отметил, что вопрос о выдаче Джулиана Ассанжа давно поднимался руководящим эшелоном Эквадора. По словам Асафова, его журналистскую деятельность власти страны трактовали как политическую.
"Были шансы на вмешательство Трампа в судьбу Ассанжа, ведь во время избирательной кампании журналист довольно активно его поддерживал и публиковал материалы, мешающие демократам – оппонентам действующего президента США", - подчеркнул Асафов.
Джулиан Ассанж стал известным после публикаций о военных операциях США в Афганистане и Ираке, а также после материалов об условиях содержания заключенных в лагере в Гуантанамо. С 2012 года он находился на территории Посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище. Таким образом Ассанж пытался избежать экстрадиции в Швецию, где ему был выдан ордер на арест в связи с обвинениями в изнасиловании. Ассанж отверг обвинения и назвал их политически мотивированными.