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Исполнительный директор Ассоциации туризма, основанного на сообществах, Асылбек Ражиев во время беседы на радио Sputnik
Sputnik / Досхан Нусупбеков

Эксперт: основная часть туристов в Кыргызстане — граждане Узбекистана

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Исполнительный директор Ассоциации туризма, основанного на сообществах, - Асылбек Ражиев рассказал, туристы из каких стран чаще всего приезжают в Кыргызстан.

Кыргызстан в 2019 году ожидает более 7 миллионов туристов. Статистика учитывает не только лиц, въезжающих в страну с целью отдыха, но и всех остальных.

"Если дифференцировать рынок, получится, что из стран с безвизовым режимом к нам приезжают примерно 130 тысяч человек в год. Хорошую лепту в развитие туризма вносят казахстанцы и россияне, которые отдыхают на Иссык-Куле, но их не миллионы, а, может, сотни тысяч. Остальные туристы приезжают из Узбекистана. Граждане этой страны чаще всего едут в гости к родственникам в Ошскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую области", —  сообщил Ражиев радио Sputnik Кыргызстан.

По его словам, информация о туристических возможностях Кыргызстана распространяется главным образом благодаря бэкпэкерам — людям, которые приезжают с одним рюкзаком и отправляются в походы. Именно после них в страну приходят крупные туристические компании.




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