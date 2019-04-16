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© © АРТ-ВСТРЕЧИ с Александром Таировым

Художник: трагедия с Нотр-Дам де Пари - это халатность властей

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Тема:
Пожар в соборе Парижской Богоматери (7)
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Пожар в главном католическом соборе Франции произвел ошеломляющее впечатление как на французов, так и на весь мир, заявил художник, искусствовед Александр Таиров.

В эфире радио Sputnik член Союза художников России Александр Таиров отметил, что пожар в Нотр-Дам де Пари - не что иное, как халатность властей, допущенная при реставрации одного из главных символов Парижа.

Эксперт напомнил, что Нотр-Дам де Пари на протяжении веков был одной из визитных карточек не только столицы Франции, но и всей страны, и люди недоумевают, как в XXI веке, когда существуют самые современные средства пожаротушения, могла произойти такая трагедия.

"Когда ты смотришь эти кадры, то глазам своим не веришь… Как могли они вообще такое допустить? С одной стороны, они начали его реставрировать, проявляя заботу, а с другой стороны - допустили такую халатность, в XXI веке, при том, что он уцелел при революциях и войнах, при обстрелах прусскими и немецкими войсками. И видеть, как на глазах падает шпиль этого собора, для парижан, да и для мировой культуры, это имеет значение ошеломляющее", - поделился эмоциями Александр Таиров.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери
© AFP 2018 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
Париж в слезах и молитвах
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Напомним, возгорание, переросшее в крупный пожар в соборе Парижской Богоматери, произошло вечером 15 апреля. Легендарный Нотр-Дам полыхал более девяти часов. За кадрами в ужасе наблюдал весь мир.

Спустя некоторое время рухнул шпиль собора, внутри здание почти полностью выгорело.

По предварительной версии, причиной пожара могли стать реставрационные работы, которые проводились в базилике, а также не исключена версия поджога.

Предположительно, возгорание началось на одном из верхних этажей собора, где проходили ремонтные работы и находились строительные леса.

Тема:
Пожар в соборе Парижской Богоматери (7)



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