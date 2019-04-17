Зампред ЦБ о том, что нужно для запуска в Узбекистане Visa и MasterCard

В республике запускается новая национальная платежная система Humo, которая призвана интегрировать Узбекистан в мировую систему электронных расчетов. По словам заместителя председателя Центробанка страны Батыра Захидова, никаких законодательных или административных ограничений на международные системы нет — есть лишь технологические.

В частности, Захидов отметил три причины, по которым, к примеру, не начисляют зарплаты на карты Visa и MasterCard.

"Во-первых, у нас просто не готова для этого инфраструктура. Уверяю вас, нет никаких законодательных или административных запретов. Другое дело, что вы потом с этими деньгами на карте Visa будете делать. В стране сейчас всего три тысячи терминалов, обслуживающих сразу оба популярных стандарта. Наша задача обеспечить все торгово-сервисные точки универсальными платежными терминалами для свободной оплаты разными картами", — пояснил представитель ЦБ.

Второй причиной, мешающей массовому внедрению мировых платежных систем в республике Захидов назвал невыгодные для них условия. В отличие от большинства стран, торговые точки и другие держатели терминалов не платят комиссию за транзакции, как и сами пользователи. А ведь именно с этих 2,5 – 3% покрываются расходы на межбанковские переводы, часть средств идет на кэшбек.

MasterCard поможет развивать платежную систему Узбекистана Humo =>>

"Рано или поздно нам придется убедить торговые точки в необходимости частично нести расходы за содержание терминалов, но и клиентам надо быть готовым к этому. Так это работает во всем мире. Сейчас, конечно, предприниматели будут не готовы, убедить их – это сложная и долгая работа", — посетовал зампред Центробанка.

По мнению Захидова, в существовании локальных платежных систем нет ничего плохого, это не нарушает конкуренцию. Другое дело, что к одному зарплатному счету можно будет подключить две или больше банковских карт разных систем, что позволит пользоваться ими в зависимости от обстоятельств и потребностей. Но такая опция требует серьезной технической подготовки.

"Проект Humo как раз и направлен на решение всех нынешних проблем, решив которые, мы сможем внедрить и мировые платежные системы", — заключил Захидов.

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