Зампред ЦБ о том, что нужно для запуска в Узбекистане Visa и MasterCard

"Во-первых, у нас просто не готова для этого инфраструктура. Уверяю вас, нет никаких законодательных или административных запретов. Другое дело, что вы потом с этими деньгами на карте Visa будете делать. В стране сейчас всего три тысячи терминалов, обслуживающих сразу оба популярных стандарта. Наша задача обеспечить все торгово-сервисные точки универсальными платежными терминалами для свободной оплаты разными картами", — пояснил представитель ЦБ.
Второй причиной, мешающей массовому внедрению мировых платежных систем в республике Захидов назвал невыгодные для них условия. В отличие от большинства стран, торговые точки и другие держатели терминалов не платят комиссию за транзакции, как и сами пользователи. А ведь именно с этих 2,5 – 3% покрываются расходы на межбанковские переводы, часть средств идет на кэшбек.
MasterCard поможет развивать платежную систему Узбекистана Humo =>>
"Рано или поздно нам придется убедить торговые точки в необходимости частично нести расходы за содержание терминалов, но и клиентам надо быть готовым к этому. Так это работает во всем мире. Сейчас, конечно, предприниматели будут не готовы, убедить их – это сложная и долгая работа", — посетовал зампред Центробанка.
"Проект Humo как раз и направлен на решение всех нынешних проблем, решив которые, мы сможем внедрить и мировые платежные системы", — заключил Захидов.
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