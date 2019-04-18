Курбанов: открываясь миру, Узбекистан должен защитить карты от мошенников

"Надо признать, что проблема с безопасностью банковских данных – это прежде всего вопрос финансовой грамотности. Зачастую личные конфиденциальные данные у нас гуляют по Сети: фигурируют в финансовых отчетах, а кто-то даже фото своих карт в Сети публикует. По мировым требованиям даже один номер банковской карты – это уже личная информация, которую нельзя нигде показывать. Во всем мире даже при печати выписки со счета только первые или последние цифры видны — остальное показано звездочками. Мы сейчас стандарты и правила такие и у нас внедрять должны", — подчеркнул глава НМПЦ.
"Мы должны выступить тут в качестве законодателя моды: открываясь сегодня миру, мы должны быть готовыми к тому, что объявятся мошенники, охотящиеся за личными данными для незаконных целей", — пояснил Курбанов.
Подробнее о мерах защиты создаваемой платежной системы - в подкасте Sputnik Узбекистан.