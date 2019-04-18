Курбанов: открываясь миру, Узбекистан должен защитить карты от мошенников

Директор Национального межбанковского процессингового центра (НМПЦ) Шухрат Курбанов рассказал, как будет защищена новая платежная система Humo и какие требования будут предъявляться банкам при работе с картами различных стандартов.

Курбанов подчеркнул, что создаваемая система в настоящее время завершает процесс сертификации по мировым стандартам безопасности и скоро получит все необходимые сертификаты.

"Надо признать, что проблема с безопасностью банковских данных – это прежде всего вопрос финансовой грамотности. Зачастую личные конфиденциальные данные у нас гуляют по Сети: фигурируют в финансовых отчетах, а кто-то даже фото своих карт в Сети публикует. По мировым требованиям даже один номер банковской карты – это уже личная информация, которую нельзя нигде показывать. Во всем мире даже при печати выписки со счета только первые или последние цифры видны — остальное показано звездочками. Мы сейчас стандарты и правила такие и у нас внедрять должны", — подчеркнул глава НМПЦ.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Зампред ЦБ о том, что нужно для запуска в Узбекистане Visa и MasterCard

Он добавил, что Узбекистан должен внедрить все мировые требования по безопасности персональных данных, независимо от того, обслуживает ли тот или иной банк международные платежные сервисы или только местные.

"Мы должны выступить тут в качестве законодателя моды: открываясь сегодня миру, мы должны быть готовыми к тому, что объявятся мошенники, охотящиеся за личными данными для незаконных целей", — пояснил Курбанов.

Подробнее о мерах защиты создаваемой платежной системы - в подкасте Sputnik Узбекистан.