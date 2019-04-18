Куртов о демаркации узбекско-таджикской границы: есть некоторые сложности

Узбекистан и Таджикистан согласовали график полевых работ по демаркации границы между странами. Это один из главных вопросов в повестке взаимоотношений двух стран, поскольку после распада Советского Союза около 20% линии таджикско-узбекской госграницы оставалась неделимитированными.

"Переговорный процесс сдвинулся с мертвой точки, многие проблемы удалось развязать путем компромиссных взаимных договоренностей, но сложности пока еще остаются. В частности, стороны не могут договориться в отношении отдельных участков границы, поскольку многие люди не готовы к изменениям. Подобные вопросы всегда сложно решаются", - рассказал Куртов.

Он напомнил, что в Советском Союзе процесс разграничения территорий не был жестко регламентирован, поскольку они находились в рамках одного федеративного государства.