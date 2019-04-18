15:49 18 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.53
  • EUR9554.57
  • USD8455.37
Поиск
Аждар Куртов
© Facebook

Куртов о демаркации узбекско-таджикской границы: есть некоторые сложности

Радио
Получить короткую ссылку
33 0 0

Политолог, главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии" Аждар Куртов проанализировал ход процесса демаркации таджикско-узбекской госграницы.

Узбекистан и Таджикистан согласовали график полевых работ по демаркации границы между странами. Это один из главных вопросов в повестке взаимоотношений двух стран, поскольку после распада Советского Союза около 20% линии таджикско-узбекской госграницы оставалась неделимитированными.

"Переговорный процесс сдвинулся с мертвой точки, многие проблемы удалось развязать путем компромиссных взаимных договоренностей, но сложности пока еще остаются. В частности, стороны не могут договориться в отношении отдельных участков границы, поскольку многие люди не готовы к изменениям. Подобные вопросы всегда сложно решаются", - рассказал Куртов.

Он напомнил, что в Советском Союзе процесс разграничения территорий не был жестко регламентирован, поскольку они находились в рамках одного федеративного государства.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Первая женщина-пилот Афганистана Нилуфар Рахмани
Красотки в военной форме
Щенок против электрической зубной щетки - самое смешное видео
Щенок против зубной щетки - самое смешное видео
Пожар в Нотр-Дам де Пари
Пожар в Нотр-Дам де Пари: что удалось спасти от огня

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054