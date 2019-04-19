Костецкий: большинство соотечественников из СНГ просто не узнали Ташкент

Ответственный секретарь Российского центра науки и культуры в Ташкенте Василий Костецкий, подводя итоги региональной конференции российских соотечественников подчеркнул, что это знаковое событие, позволяющее гражданам из разных стран получше узнать друг о друге.

По словам Василия Костецкого, приехавшие представители советов соотечественников из стран СНГ были приятно удивлены произошедшим в Узбекистане переменам.

"Многие из них были в Ташкенте достаточно давно и просто не узнали город. Вообще, это очень важное событие – впервые за 25 лет мы собрались в таком формате, чтобы обсудить наши проблемы и совместную работу", — подчеркнул ответственный секретарь РНЦК.

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Он добавил, что Центром проводится активная работа по взаимодействию с соотечественниками, организовываются конкурсы и праздничные мероприятия, в которых принимают участие узбекистанцы абсолютно разных национальностей, которым интересна культура и история России.

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