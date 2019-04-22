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Вице-министр здравоохранения Казахстана Лязат Актаева
© Пресс-служба СЦК

Кандидатов в президенты Казахстана проверят на психические заболевания

Радио
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Вице-министр здравоохранения Лязат Актаева рассказала, как кандидаты в президенты будут проходить тест на отсутствие психических заболеваний.

По словам замминистра, перечень заболеваний, препятствующих регистрации кандидата в президенты, состоит из 107 психических заболеваний, проявлениями которых являются значительные нарушения интеллекта, памяти и представление опасности как для себя, так и для окружающих, сообщает Sputnik Казахстан.

В данный перечень вошли: психические и поведенческие расстройства в результате употребления стимуляторов, включая кофеин, кокаин, галлюциногены, летучие растворители и другие препараты, шизофрения различных форм, расстройства личности и другие.

"В целом это заболевания, например, с бредовыми проявлениями, галлюцинациями, нарушения интеллекта, памяти. При постановке диагноза могут учитываться и наследственные факторы, но на момент постановки диагноза врач руководствуется именно теми объективными данными, которые есть у пациента", - сообщила вице-министр.

По правилам, установленным Центризбиркомом, все кандидаты, желающие принять участие в выборах, будут проходить обязательное медицинское освидетельствование.

Теги:
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