Серенко: духовные лидеры Узбекистана и Казахстана могут примирить афганцев

Узбекистан и Казахстан активно взаимодействуют в вопросах региональной политике, в том числе по урегулированию Афганской проблемы. По мнению политолога, ведущего эксперта российского Центра изучения современного Афганистана Андрея Серенко, немаловажную роль в этом могут сыграть религиозные центры.

Политолог подчеркнул, что Узбекистан и Казахстан вполне могут выступить консолидированным посредником в переговорах между талибами (Талибан — запрещенное в РФ и ряде государств движение — ред.) и официальным Кабулом. При этом у обеих центральноазиатских республик есть свои сильные аргументы в решении проблемы.

"И в Узбекистане, и в Казахстане существуют довольно авторитетные и уважаемые в исламском мире духовные и богословские школы, а религиозные лидеры вполне способны повлиять на настроения афганцев и поспособствовать мирному разрешению сложившейся в ИРА обстановки. Было бы полезным подключить к переговорам не только политиков и чиновников, но и представителей духовенства", — считает Серенко.

В то же время эксперт не исключает и иные формы взаимодействия стран ЦА с Афганистаном, прежде всего, экономическое сотрудничество и реализацию инфраструктурных проектов.

По его мнению, существенно снять напряженность в регионе позволило бы развитие малого бизнеса в Афганистане, а также обеспечение энергетической безопасности в этой стране за счет экспорта электроэнергии из сопредельных государств. Еще одно направление работы – инфраструктурные проекты, в том числе налаживание транспортных коммуникаций для оживления торговли.

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