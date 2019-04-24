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Адхам Икрамов
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Икрамов назвал лидирующие по торговле с Узбекистаном российские регионы

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В Ташкенте стартовала вторая выставка Expo-Russia 2019. В этом году на ней представлены порядка 170 компаний из 30 регионов России. Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов рассказал, чем этот форум примечателен и кто из участников наиболее активен.

Глава ТПП республики, приветствуя гостей выставки, заметил, что такой межрегиональный формат взаимодействия стал возможен после контактов двух стран на высшем уровне, а новый импульс сотрудничеству придал прошедший осенью прошлого года в Ташкенте первый межрегиональный форум.

"Сегодня у нас в гостях порядка 500 представителей компаний, бизнеса, министерств и ведомств из более чем 30 регионов России, 11 из них представлены на самом высоком уровне. Я рад приветствовать делегации Московской, Тверской, Смоленской областей, постоянных наших друзей из Краснодарского края, а также представителей Челябинской области. Этот регион лидирует по уровню и количеству контактов, а также по объемом взаимной торговли с Узбекистаном", — подчеркнул Икрамов.

Expo-Russia Uzbekistan 2019
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Ташкенте открылась выставка Expo-Russia Uzbekistan 2019
По его словам, в ближайшие три дня участники форума обсудят все существующие вопросы, у делегатов будет возможность провести переговоры и заключить контракты в медицинской и фармацевтической отрасли, в сфере сельского хозяйства и машиностроения и нефтехимического комплекса. Отдельное мероприятие запланировано по теме инноваций и высоких технологий. Тут российской стороне есть что предложить своим узбекским коллегам.

Подробнее о программе выставки слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Адхам Икрамов, ТПП, Выставка, Россия, Узбекистан, Expo-Russia Uzbekistan



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