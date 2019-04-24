Москалькова: дело Вышинского определит отношение Зеленского к правам человека

Российский омбудсмен считает, что решение по делу арестованного журналиста станет проверкой для Владимира Зеленского. По словам Москальковой, провал на выборах Петра Порошенко следует считать провалом его, как гаранта и защитника прав и свобод человека.
Российские журналисты просят Зеленского освободить Вышинского>>>
Очень важно, чтобы сфера прав человека не политизировалась – заявила собеседник агентства.
Москалькова также отметила, что надеется на здравый смысл Владимира Зеленского и перезагрузку отношений в правозащитной сфере с Россией, хоть ему и непросто будет быстро перестроить политику.
Напомним, Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.