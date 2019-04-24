Москалькова: дело Вышинского определит отношение Зеленского к правам человека

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассуждает для Sputnik о важности исхода дела Кирилла Вышинского для репутации нового президента Украины.

Российский омбудсмен считает, что решение по делу арестованного журналиста станет проверкой для Владимира Зеленского. По словам Москальковой, провал на выборах Петра Порошенко следует считать провалом его, как гаранта и защитника прав и свобод человека.

Российские журналисты просят Зеленского освободить Вышинского>>>

Очень важно, чтобы сфера прав человека не политизировалась – заявила собеседник агентства.

© Sputnik / Стрингер Манипуляции и ложь: Кирилл Вышинский об обвинениях СБУ

Москалькова также отметила, что надеется на здравый смысл Владимира Зеленского и перезагрузку отношений в правозащитной сфере с Россией, хоть ему и непросто будет быстро перестроить политику.

Напомним, Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.