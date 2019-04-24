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Пленарное заседание Госдумы РФ

Москалькова: дело Вышинского определит отношение Зеленского к правам человека

© Sputnik / Владимир Федоренко
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Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассуждает для Sputnik о важности исхода дела Кирилла Вышинского для репутации нового президента Украины.

Российский омбудсмен считает, что решение по делу арестованного журналиста станет проверкой для Владимира Зеленского. По словам Москальковой, провал на выборах Петра Порошенко следует считать провалом его, как гаранта и защитника прав и свобод человека.

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Очень важно, чтобы сфера прав человека не политизировалась – заявила собеседник агентства.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
© Sputnik / Стрингер
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Москалькова также отметила, что надеется на здравый смысл Владимира Зеленского и перезагрузку отношений в правозащитной сфере с Россией, хоть ему и непросто будет быстро перестроить политику.

Напомним, Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Теги:
Украина, Владимир Зеленский, Кирилл Вышинский



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