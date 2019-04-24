Российские журналисты просят Зеленского освободить Вышинского

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Российские журналисты написали побеждающему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому письмо с призывом о содействии в освобождении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
В письме, которое опубликовано на сайте РИА Новости, напоминается, что Вышинский находится под арестом с 15 мая прошлого года и "все это время его безосновательно обвиняют в госизмене только за то, что он честно делал свою работу, выполняя свой журналистский долг".
"Вы говорили, что СМИ должны быть максимально свободными. А то, что происходит с Кириллом, - нарушение общеевропейских норм и прав человека и журналиста. Призываем вас обратить внимание на ситуацию с Вышинским и сделать все, что в ваших силах, для того, чтобы он оказался на свободе как можно скорее", - пишут авторы обращения.
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Владимир Александрович!
15 мая исполнится год, как наш коллега, журналист Кирилл Вышинский находится под арестом на Украине.
Все это время его безосновательно обвиняют в госизмене только за то, что он честно делал свою работу, выполняя свой журналистский долг.
Вы говорите, что СМИ должны быть максимально свободными. А то, что происходит с Кириллом, - нарушение базовых норм свободы слова, прав журналиста и человека.
Призываем Вас обратить внимание на ситуацию с Вышинским и сделать все, что в Ваших силах, для того, чтобы он оказался на свободе как можно скорее.
Роман Бабаян – телеведущий, телеканал «ТВ Центр»
Евгений Бекасов – главный редактор телеканала «Россия 24», ВГТРК
Александр Белановский – главный редактор, журнал «Профиль»
Сергей Брилев – заместитель директора филиала ВГТРК по специальным и информационным программам
Юлия Быстрицкая – генеральный директор, телеканал «ТВ Центр»
Андрей Гридасов - первый заместитель главного редактора портала «life.ru»
Ирада Зейналова – ведущий, «Телекомпания НТВ»
Тина Канделаки – генеральный продюсер, телеканал «Матч ТВ»
Георгий Каптелин – заместитель главного редактора, «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»
Роман Карманов – заместитель генерального директора, ИД «Комсомольская правда»
Артем Кобзев –заместитель главного редактора, журнал «Профиль»
Константин Кондрашин – главный редактор, сетевое издание «ВЗГЛЯД.РУ»
Андрей Кондрашов – первый заместитель генерального директора, ВГТРК
Александр Коц – специальный корреспондент, ИД «Комсомольская правда»
Александра Кошарницкая – первый заместитель генерального директора, директор Дирекции информации, «Телекомпания НТВ»
Анатолий Кузичев – телеведущий, «Первый канал»
Федор Лукьянов – главный редактор, журнал «Россия в глобальной политике»
Александр Малькевич – председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, Общественная палата Российской Федерации
Виктор Мараховский – главный редактор проекта «На Линии», публицист
Эрнест Мацкявичус – телеведущий, телеканал «Россия 1», ВГТРК
Андрей Медведев – обозреватель программы «Вести», телеканал «Россия 1», ВГТРК
Наталья Метлина – телеведущий, телеканал «Звезда»
Сергей Михайлов – генеральный директор, «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»
Руслан Новиков – генеральный директор, ИД «Аргументы и Факты»
Евгений Поддубный – военный корреспондент, ВГТРК
Евгений Попов – телеведущий, телеканал «Россия 1», ВГТРК
Евгений Примаков – депутат Государственной Думы, телеведущий, телеканал «Россия 24», ВГТРК
Евгений Ревенко – депутат Государственной Думы
Алена Сивкова – главный редактор, сетевое издание «Daily Storm»
Маргарита Симоньян – главный редактор, МИА «Россия сегодня, RT и Sputnik
Ольга Скабеева – телеведущий, телеканал «Россия 1», ВГТРК
Александр Сладков – военный журналист, специальный корреспондент Дирекции информационных программ «Вести», ВГТРК
Владимир Соловьев – председатель Союза журналистов России
Вадим Такменев – телеведущий, заместитель генерального продюсера, «Телекомпания НТВ»
Кирилл Токарев – шеф-редактор, телеведущий, телеканал «РБК»
Петр Толстой – депутат Государственный Думы, телеведущий, телеканал «Россия 1», ВГТРК
Николай Ульянов – главный редактор, агентство «Росбалт»
Максим Филимонов – главный редактор, «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»
Алексей Харьков – советник президента по информационному вещанию, медиахолдинг «Красная Звезда»
Елена Черненко – корреспондент ИД «Коммерсант»
Анна Шафран – ведущий радиостанции «Вести ФМ»
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