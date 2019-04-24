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Российские журналисты просят Зеленского освободить Вышинского

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (39)
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Российские журналисты обратились к Зеленскому за содействием в освобождении Вышинского, который скоро уже ровно год находится под арестом на Украине.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Российские журналисты написали побеждающему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому письмо с призывом о содействии в освобождении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

В письме, которое опубликовано на сайте РИА Новости, напоминается, что Вышинский находится под арестом с 15 мая прошлого года и "все это время его безосновательно обвиняют в госизмене только за то, что он честно делал свою работу, выполняя свой журналистский долг".

"Вы говорили, что СМИ должны быть максимально свободными. А то, что происходит с Кириллом, - нарушение общеевропейских норм и прав человека и журналиста. Призываем вас обратить внимание на ситуацию с Вышинским и сделать все, что в ваших силах, для того, чтобы он оказался на свободе как можно скорее", - пишут авторы обращения.

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Вышинский о свободе слова на Украине
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Вышинский: я чувствую поддержку своих коллег
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ ВЛАДИМИРУ ЗЕЛЕНСКОМУ:

Владимир Александрович!

15 мая исполнится год, как наш коллега, журналист Кирилл Вышинский находится под арестом на Украине.

Все это время его безосновательно обвиняют в госизмене только за то, что он честно делал свою работу, выполняя свой журналистский долг.

Вы говорите, что СМИ должны быть максимально свободными. А то, что происходит с Кириллом, - нарушение базовых норм свободы слова, прав журналиста и человека.

Призываем Вас обратить внимание на ситуацию с Вышинским и сделать все, что в Ваших силах, для того, чтобы он оказался на свободе как можно скорее.

Роман Бабаян – телеведущий, телеканал «ТВ Центр»

Евгений Бекасов – главный редактор телеканала «Россия 24», ВГТРК

Александр Белановский – главный редактор, журнал «Профиль»

Сергей Брилев – заместитель директора филиала ВГТРК по специальным и информационным программам

Юлия Быстрицкая – генеральный директор, телеканал «ТВ Центр»

Вышинский о свободе слова на Украине
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Андрей Гридасов - первый заместитель главного редактора портала «life.ru»

Ирада Зейналова – ведущий, «Телекомпания НТВ»

Тина Канделаки – генеральный продюсер, телеканал «Матч ТВ»

Георгий Каптелин – заместитель главного редактора, «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»

Роман Карманов – заместитель генерального директора, ИД «Комсомольская правда»

Артем Кобзев –заместитель главного редактора, журнал «Профиль»

Константин Кондрашин – главный редактор, сетевое издание «ВЗГЛЯД.РУ»

Андрей Кондрашов – первый заместитель генерального директора, ВГТРК

Александр Коц – специальный корреспондент, ИД «Комсомольская правда»

Александра Кошарницкая – первый заместитель генерального директора, директор Дирекции информации, «Телекомпания НТВ»

Анатолий Кузичев – телеведущий, «Первый канал»

Федор Лукьянов – главный редактор, журнал «Россия в глобальной политике»

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Херсонском апелляционном суде,
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Александр Малькевич – председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, Общественная палата Российской Федерации

Виктор Мараховский – главный редактор проекта «На Линии», публицист

Эрнест Мацкявичус – телеведущий, телеканал «Россия 1», ВГТРК

Андрей Медведев – обозреватель программы «Вести», телеканал «Россия 1», ВГТРК

Наталья Метлина – телеведущий, телеканал «Звезда»

Сергей Михайлов – генеральный директор, «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»

Руслан Новиков – генеральный директор, ИД «Аргументы и Факты»

Евгений Поддубный – военный корреспондент, ВГТРК

Евгений Попов – телеведущий, телеканал «Россия 1», ВГТРК

Евгений Примаков – депутат Государственной Думы, телеведущий, телеканал «Россия 24», ВГТРК

Евгений Ревенко – депутат Государственной Думы

Алена Сивкова – главный редактор, сетевое издание «Daily Storm»

Маргарита Симоньян – главный редактор, МИА «Россия сегодня, RT и Sputnik

Ольга Скабеева – телеведущий, телеканал «Россия 1», ВГТРК

Александр Сладков – военный журналист, специальный корреспондент Дирекции информационных программ «Вести», ВГТРК

Владимир Соловьев – председатель Союза журналистов России

Вадим Такменев – телеведущий, заместитель генерального продюсера, «Телекомпания НТВ»

Кирилл Токарев – шеф-редактор, телеведущий, телеканал «РБК»

Петр Толстой – депутат Государственный Думы, телеведущий, телеканал «Россия 1», ВГТРК

Николай Ульянов – главный редактор, агентство «Росбалт»

Максим Филимонов – главный редактор, «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»

Алексей Харьков – советник президента по информационному вещанию, медиахолдинг «Красная Звезда»

Елена Черненко – корреспондент ИД «Коммерсант»

Анна Шафран – ведущий радиостанции «Вести ФМ»

Если вы журналист и также хотите поддержать Кирилла, вы можете сделать это – направив электронное письмо с официальной рабочей почты на адрес free.kirill@rian.ru. В письме просьба указать Ваше имя и фамилию, должность и издание. Ваше имя обязательно появится в списке тех, для кого важна судьба Кирилла.

Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (39)
Теги:
Владимир Зеленский, Украина, Россия, Кирилл Вышинский



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