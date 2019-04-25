Лукашенко: народы Беларуси и Узбекистана во многом похожи

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готова делиться технологиями с Узбекистаном и создать там успешные предприятия.

Сегодня на полях форума "Один пояс — один путь" встретились президент Беларуси Александр Лукашенко и узбекский лидер Шавкат Мирзиёев.

Лукашенко отметил, что товарооборот с Узбекистаном ежегодно растет на 20%, сообщает Sputnik Беларусь. При выполнении всех пунктов выработанной дорожной карты сотрудничество станет еще более плодотворным.

"Я помню свое обещание, данное моему другу о том, что у меня есть большой интерес производства, которые очень нужны Узбекистану — индустриальные производства, технологии перенести в Узбекистан. У нас есть такие технологии, которые нужны Узбекистану, узбекскому народу, который очень похож на белорусов, — отметил президент Беларуси. — У меня лично есть такой азарт перенести эти технологии в Узбекистан и создать там хорошее предприятия, которые будут современными и каким-то примером для других предприятий. Вот дорожная карта и предусматривает такие меры и мероприятия. И мы уже многое сделали".

Напомним, в сентябре прошлого года Александр Лукашенко посетил Узбекистан. Переговоры между лидерами двух стран получились насыщенными — помимо встречи в расширенном составе, президенты проговорили тет-а-тет около трех часов.

Тогда стороны подписали 19 документов, важнейшими из которых стали межправительственный Договор о социально-экономическом сотрудничестве на 2019-2023 годы и программа по его реализации.

Шавкат Мирзиёев намерен впервые посетить Беларусь в этом году. Обе стороны тщательно к этому готовятся.