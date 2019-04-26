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Александр Хроленко, военный обозреватель
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Хроленко о связях военных вузов СНГ: страны наигрались в самостоятельность

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В столице Казахстана состоялось первое заседание Ассоциации военных вузов стран Содружества независимых государств. В работе форума приняла участие и делегация Узбекистана. По мнению военного обозревателя Sputnik Александра Хроленко, это говорит о понимании общих угроз и о необходимости консолидации усилий в сфере безопасности.

Хроленко напомнил, что с инициативой собирать подобные встречи для обсуждения процессов подготовки офицеров и военных специалистов Казахстан выступал еще в 2016 году.

"Видимо сейчас страны наигрались в самостоятельность и поняли, что нужно интегрироваться. Как говорится, старый друг, лучше новых двух. Да, у разных государств свой подход в каких-то вопросах военной подготовки и воспитании кадров, но есть и общие подходы, которые можно применять. Ведь все преследуют одну цель – обеспечение стабильности и безопасности", — пояснил эксперт.

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© Sputnik / Михаил Воскресенский
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В работе первого заседания приняли участие представители 18 высших военных учебных заведений из семи государств – Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана. России, Таджикистана и Узбекистана.

Подробный комментарий военного обозревателя слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.  

Теги:
Россия, Казахстан, Узбекистан, СНГ, нацбезопасность, Транспортная безопасность, Образование, военные



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