Хроленко о связях военных вузов СНГ: страны наигрались в самостоятельность

В столице Казахстана состоялось первое заседание Ассоциации военных вузов стран Содружества независимых государств. В работе форума приняла участие и делегация Узбекистана. По мнению военного обозревателя Sputnik Александра Хроленко, это говорит о понимании общих угроз и о необходимости консолидации усилий в сфере безопасности.

Хроленко напомнил, что с инициативой собирать подобные встречи для обсуждения процессов подготовки офицеров и военных специалистов Казахстан выступал еще в 2016 году.

"Видимо сейчас страны наигрались в самостоятельность и поняли, что нужно интегрироваться. Как говорится, старый друг, лучше новых двух. Да, у разных государств свой подход в каких-то вопросах военной подготовки и воспитании кадров, но есть и общие подходы, которые можно применять. Ведь все преследуют одну цель – обеспечение стабильности и безопасности", — пояснил эксперт.

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В работе первого заседания приняли участие представители 18 высших военных учебных заведений из семи государств – Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана. России, Таджикистана и Узбекистана.

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