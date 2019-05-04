В час Рагнарёка лучше быть с Россией: бойкоту конец

Скандинавы живут с чувством морального превосходства. Россия для них будто Локи, который того и гляди заварит какую-нибудь кашу, но потом сам же и наведет порядок. Открыто дружить не принято, но вот обращаться за помощью в случае чего - в порядке вещей.

Наши северные соседи — самые гордые и несгибаемые в Европе. В 2014 году скандинавы начали игнорировать Россию и делали это вплоть до апреля 2019. И вот, говорят, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг сама попросила о встрече с Владимиром Путиным.

Скандинавы живут с чувством собственной исключительности. Для этого у них есть немалые основания. Но иногда они забывают, что и сами небезупречны. Сейчас и шведы, и норвежцы балансируют, одновременно осуждая "за Крым" и пытаясь заново наладить контакты. Это американцы могут позволить себе мороз в отношениях с Россией, а Скандинавии сотрудничать с нами буквально предписано самой географией.

© Foto : Из личного архива Николая Хренкова Эксперт объяснил щепетильность Дании по поводу "Северного потока-2"

Пока премьер-министры северных стран впервые за последние пять лет пожимали руки Владимиру Путину, иные политики пошли еще дальше и стали открыто призывать к отказу от санкций и даже отмене виз.

Если Дания сама загнала себя в тупик ситуацией с "Северным потоком — 2", то, например, Финляндия с самого начала действовала вразрез с принципиальной позицией остальных европейцев и не только не прерывала официальных контактов, но и выступала в роли посредника между Россией и западным миром.

Похоже, ее усилия не пропали впустую.

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