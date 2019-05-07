Ковалев о тестировании олимпиадников в вузах: это гарантия подлинных знаний

"Возможно, местный опыт подтолкнул к такому решению. К сожалению, школьные олимпиады не всегда могут служить объективным показателем при поступлении вуз. Бывали случаи, когда их просто "покупают", а потом абитуриент проходит в университет на льготных условиях. При новом подходе будет дополнительная возможность проверить его знания", — пояснил Ковалев.
По его словам, в России подобная практика отчасти есть – к призерам олимпиад предъявляются соответствующие требования по ЕГЭ, отражающие уровень владения базовыми школьными предметами.
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