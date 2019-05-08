Экономист о том, зачем Узбекистан продает столько золота

По данным World Gold Council, в первом квартале 2019 года Узбекистан стал лидером по продаже золота в мире, республика реализовала 6,2 тонны драгоценного металла. На втором месте расположилась Монголия (3,4 тонны). Тройку замыкает Таджикистан (одна тонна).

По словам Антона Шабанова, активная продажа золота свидетельствует о том, что государства реформируют свои золотовалютные резервы или нуждаются в финансовой помощи. Такая тенденция наблюдается во многих странах, находящихся в непростой экономической ситуации. Они реализуют часть резервов, а полученные деньги используют, исходя из своих нужд.

"Золото — это всегда бегство от риска, в данном случае от политического. Ведь этот драгоценный металл всегда можно купить и продать, несмотря на волатильность цены", — рассказал Шабанов.

Примерно с февраля-марта этого года золото дешевеет, поскольку находятся более интересные и доходные инструменты для вложений, однако эта картина всегда меняется, отметил экономист.

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