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Узбекистан стал мировым лидером по продаже золота

© Sputnik / Павел Лисицын
Экономика
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Узбекистан продал 6 тонн 200 кг золота с января по март 2019 года.

ТАШКЕНТ, 6 мая - Sputnik. В отчете за первый квартал 2019 года Узбекистан стал мировым лидером по продаже золота, сообщает World Gold Council.

На втором месте по продажам расположилась Монголия. Она продала 3,4 тонны золота. Замыкает тройку экспортеров Таджикистан с отметкой в 1 проданную тонну.

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Место главного импортера золота в мировом рейтинге заняла Россия. Центробанк РФ за три месяца импортировал 55,3 тонны драгоценного метала. Турция расположилась на втором месте, купив 40 тонн. А Китай в свою очередь приобрел 33 тонны. 

Как сообщалось ране, прирост запасов золота в Узбекистане в 2020-2024 годах может составить 474 тонны.

Более того, с января этого года в республике изменились правила на рынке драгоценных металлов и золота.

Теги:
Узбекистан, драгоценные металлы, Экспорт, золото



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