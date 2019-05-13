Лукьянов: пока власти считают бизнес младшим партнером, ничего не выйдет

Преподаватель Высшей школы экономики Григорий Лукьянов позитивно оценивает шаги узбекских властей в инвестиционной политике, в частности, планы по сдаче в аренду объектов и предприятий на срок до 49 лет. В то же время он уверен, что многое будет зависеть от того, как и кто будет воплощать амбициозные планы президента республики.

Кредит доверия президенту Шавкату Мирзиёеву достаточно высок как внутри страны, так и за ее пределами, а потому процесс будет начат в любом случае. При этом, отмечает эксперт, о результатах пока говорить рано.

Spuntik / Дмитрий Астахов Инвесторам в Узбекистане дали право подписывать соглашения ГЧП на 49 лет

"Подобный опыт существует и в странах Европы, и в странах Азии, на который ориентируются в рамках своих модернизационных проектов власти Узбекистана. В республике неоднократно подчеркивали, что в стране с интересом изучают опыт Сингапура, Малайзии, Индонезии - тех самых азиатских "тигров", которые без кардинальных преобразований в сторону демократизации политической системы сумели достигнуть впечатляющих экономических результатов…", - заявил Лукьянов Sputnik Узбекистан.

Говорить о государстве и частном секторе можно только тогда, когда оба игрока уважают друг друга. Пока государство будет относиться к бизнесу, как к младшему партнеру, говорить о взаимовыгодности и высокой эффективности очень сложно, подчеркнул эксперт.

Ранее Сенат Узбекистана одобрил закон "О государственно-частном партнерстве", который предоставляет право инвесторам заключать соглашения на данных условиях сроком до 49 лет.

Документ устанавливает правовую основу ГЧП, включая правила и процедуры, институциональную структуру данной формы реализации проектов. В соответствии с законом, срок действия соглашения о ГЧП может составлять до 49 лет. Отбор частного партнера будет проходить на основе тендера или прямых переговоров.