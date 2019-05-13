Денисова о борьбе с лишним весом в Узбекистане: традиции придется менять

Минздрав Узбекистана призывает граждан вести здоровый образ жизни, правильно питаться и больше времени уделять физическим нагрузкам во избежание проблем с лишним весом.
"Безусловно, пропаганда здорового образа жизни, повышенная физическая активность и занятия спортом способствуют долголетию. Что касается правильного питания, то этим надо заниматься с самого раннего возраста. И в семье, и тем более в образовательных учреждениях должен быть сбалансированный рацион. Подвижность детей – еще один шаг к их здоровью. К сожалению, сегодня они слишком часто сидят у компьютеров или с гаджетами, мало двигаются", — сетует Денисова.
"Традиции труднее всего менять, но постепенно необходимо это делать, вводить в рацион больше витаминов и полезных продуктов", — заключила эксперт.
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