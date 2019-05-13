Денисова о борьбе с лишним весом в Узбекистане: традиции придется менять

Узбекистан оказался среди лидеров по количеству смертей из-за неправильного питания. Старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности России Наталья Денисова уверена, что для исправления ситуации нужны комплексный подход и работа с молодежью и детьми.

Минздрав Узбекистана призывает граждан вести здоровый образ жизни, правильно питаться и больше времени уделять физическим нагрузкам во избежание проблем с лишним весом.

По мнению российского эксперта, во всем мире сейчас наблюдается тенденция к пересмотру рациона питания для борьбы с ожирением и возникающими из-за этого заболеваниями.

"Безусловно, пропаганда здорового образа жизни, повышенная физическая активность и занятия спортом способствуют долголетию. Что касается правильного питания, то этим надо заниматься с самого раннего возраста. И в семье, и тем более в образовательных учреждениях должен быть сбалансированный рацион. Подвижность детей – еще один шаг к их здоровью. К сожалению, сегодня они слишком часто сидят у компьютеров или с гаджетами, мало двигаются", — сетует Денисова.

Кроме того, добавила она, немаловажную и не всегда позитивную роль играют традиции – застолья с обильной и жирной пищей, что пагубно сказывается на организме.

"Традиции труднее всего менять, но постепенно необходимо это делать, вводить в рацион больше витаминов и полезных продуктов", — заключила эксперт.

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