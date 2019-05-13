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© Sputnik / Михаил Воскресенский

Федоров: признавая Крым Российским, Европа видит этом противовес гегемонии США

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Президент центра социальных и политических исследований Георгий Федоров считает вполне закономерным рост числа граждан Европы, которые признают Крым территорией России.

Эксперт подчеркнул, что Франция традиционно более близка России, даже в период противостояния Запада и СССР именно французы были наиболее близки из всех капиталистических стран к Союзу.

"Внешняя политика США очень многих не устраивает, поэтому в в России многим видится противовес такой гегемонии Вашингтона, отсюда и признание Крыма частью РФ. Да и вообще в Европе понимают, что на самом деле происходит. Чем выше уровень образования людей. тем ими сложнее манипулировать", — пояснил Федоров в интервью Sputnik Эстония.

Согласно опросу "Sputnik. Мнения" число европейцев, признающих Крым частью России, постоянно растет. Так, во Франции этой точки зрения придерживается уже 37% опрошенных, что на 11% больше показателя трехлетней давности.

Теги:
опрос, США, Франция, Россия, Крым



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