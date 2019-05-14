Эксперт назвала оптимальный максимальный срок ипотеки в банках Узбекистана

В Узбекистане пересматривают систему ипотечного кредитования, расширяя количество банков, но сокращая сроки льготных ставок. Аналитик ИАЦ "АльпарИ" Анна Бодрова рассказала о зарубежном опыте внедрения ипотеки, остановившись на возможных рисках.

По словам эксперта, в этой сложной и тонкой сфере Узбекистану стоит обратиться к зарубежному опыту, к примеру, посмотреть на аналогичную политику Казахстана.

"При формировании ипотечного рынка стоит учитывать несколько ключевых аспектов. Во-первых, уровень реальных и задокументированных доходов населения, средние ежемесячные траты, а также стабильность финансовой и экономической системы. Думаю, в условиях Узбекистана оптимальные сроки кредитования должны составлять не менее 20-25 лет. Что касается ставок, то при мировом тренде от 7% республика вряд ли сможет себе позволить такие проценты", — заметила Бодрова.

Sputnik / Евгений Самарин В Узбекистане полностью изменились условия выдачи ипотеки

В этих условиях, по ее словам, государство должно заинтересовать банки в предоставлении ипотеки населению на приемлемых условиях, при этом контролируя, а до определенного момента и ограничивая максимальные ставки по кредиту, чтобы избежать необоснованных накруток.

"Процент за пользование кредитом - это и есть прибыль банков, естественно, они захотят поднять их повыше. Тут нужна четкая позиция государства", — пояснила Бодрова.

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