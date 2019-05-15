Султанов: АЭС станет составляющей энергетического баланса Узбекистана

Министр энергетики республики Алишер Султанов рассказал о стратегическом значении атомного проекта в Узбекистане, заметив, что этой теме будет уделено особое внимание на открывшейся в Ташкенте выставке Power Uzbekistan 2019.

По словам министра, старт этого масштабного проекта – залог будущей сбалансированности всей энергетической системы страны.

"Атомная станция станет одной из составляющих энергетического баланса Узбекистана. С одной стороны, это позволит удовлетворять потребности населения в электричестве, с другой – придаст новый импульс развитию экономики и промышленности страны", — подчеркнул Султанов.

В рамках форума традиционно состоится и совет молодых ученых, в ходе которого молодые специалисты не только смогут набраться опыта и пополнить знания об энергетических возможностях страны и новых технологиях в этой сфере, но и поделиться своими идеями и наработками.

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