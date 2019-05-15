Гаврилов: почему в Узбекистане решили смягчить религиозное законодательство

Председатель Комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал представленный в Узбекистане законопроект, который предусматривает упрощение порядка регистрации религиозных организаций и учебных заведений.

Долгое время религиозное законодательство в Узбекистане было довольно строгим и жестким — в связи с попытками распространения радикального исламизма, экстремизма, отметил Сергей Гаврилов. Сейчас, по его мнению, республика движется к созданию современной, светской модели отношений государства и религиозных организаций. Смягчение законодательства свидетельствует о том, что ситуация в стране становится более спокойной и стабильной.

В Узбекистане упростят регистрацию религиозных учреждений >>>

Гаврилов рассказал, что Россия активно делится с Узбекистаном законодательным опытом регулирования отношений в конфессиональной сфере, который в том числе позволяет привлекать религиозные организации к участию в благотворительности, чтобы их деятельность вызывала больше понимания со стороны общества и государства.

"Думаю, что нынешнее руководство Узбекистана, взявшее курс на более открытые отношения прежде всего со своими историческими союзниками, такими, как Россия, демонстрирует тем самым уверенность в стабильности в стране, доверие к религиозным организациям", — сказал эксперт.

Он отметил, что смягчение религиозного законодательства имеет социальные риски, но следует понимать, что с ними нельзя бороться архаичными методами, в том числе пошлинами на регистрацию. Необходима профилактика, включающая воспитание верующих в духе традиционного ислама, уважения к ценностям, государственным интересам, к людям других исторических конфессий. Кроме того, нужно дать больше простора правоохранительным органам, которые должны выявлять экстремистские движения на ранних стадиях.

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