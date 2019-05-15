В Узбекистане упростят регистрацию религиозных учреждений

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. В Узбекистане упростят регистрацию религиозных заведений, сократив при этом количество инициаторов создания таких организаций со 100 до 50 человек, сообщается на сайте Олий Мажлиса.
Вчера, 14 мая 2019 года, в законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоялось очередное расширенное заседание рабочей группы по мониторингу хода исполнения "дорожной карты" по обеспечению свободы религии или убеждений.
Для оптимизации порядка государственной регистрации религиозного учреждения размеры госпошлины сокращены в пять раз – со 100 МРЗП до 20 МРЗП для их центральных органов и с 50 до 10 для самих религиозных организаций.
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Также упрощены порядок и сроки отчетности перед регистрирующим органом путем установления требований о предоставлении отчета один раз в год. Исключены из полномочий регистрирующего органа права на ликвидацию религиозных организаций, установлен судебный порядок прекращения деятельности религиозной организации.
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В расширенном заседании рабочей группы приняли участие депутаты, сенаторы, руководители министерств, ведомств, образовательных учреждений, представители институтов гражданского общества, религиозных организаций, СМИ, дипломатический корпус, аккредитованный в Узбекистане.