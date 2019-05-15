В Узбекистане упростят регистрацию религиозных учреждений

Для оптимизации порядка государственной регистрации религиозного учреждения размеры госпошлины сокращены в пять раз.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. В Узбекистане упростят регистрацию религиозных заведений, сократив при этом количество инициаторов создания таких организаций со 100 до 50 человек, сообщается на сайте Олий Мажлиса.

Вчера, 14 мая 2019 года, в законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоялось очередное расширенное заседание рабочей группы по мониторингу хода исполнения "дорожной карты" по обеспечению свободы религии или убеждений.

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Для оптимизации порядка государственной регистрации религиозного учреждения размеры госпошлины сокращены в пять раз – со 100 МРЗП до 20 МРЗП для их центральных органов и с 50 до 10 для самих религиозных организаций.

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Также упрощены порядок и сроки отчетности перед регистрирующим органом путем установления требований о предоставлении отчета один раз в год. Исключены из полномочий регистрирующего органа права на ликвидацию религиозных организаций, установлен судебный порядок прекращения деятельности религиозной организации.

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В расширенном заседании рабочей группы приняли участие депутаты, сенаторы, руководители министерств, ведомств, образовательных учреждений, представители институтов гражданского общества, религиозных организаций, СМИ, дипломатический корпус, аккредитованный в Узбекистане.