Россия предложила создать на базе РАТС ШОС центр по борьбе с угрозами безопасности. По мнению военного эксперта, председателя Совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) Владимира Богатырева, такая структура сможет повысить эффективность контртеррористических мер.
Богатырев: для эффективной борьбы с терроризмом надо объединять усилия
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По мнению эксперта, главным преимуществом такого центра станет координация усилий по противодействию глобальным вызовам и угрозам.
"Решать предстоит сразу несколько задач – это отслеживание и выявление террористических организаций, пресечение финансовых потоков, а также противодействие наркотрафику, как одному из источников обогащения террористов. Сейчас действия США или Евросоюза в этом направлении слишком разрознены и не позволяют оперативно реагировать на возникающие проблемы. Создание центра при РАТС ШОС позволит быстро направлять необходимые ресурсы на проблемные участки", — уверен Богатырев.
Он добавил, что после провала в Сирии большинство радикальных и террористических группировок, в том числе ИГ* (движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде стран. — Ред.), перемещаются к границам Центральной и Юго-Восточной Азии, а также в Северную Африку. Такие движения создают реальную угрозу безопасности стран ШОС, что требует слаженной и системной работы.