Богатырев: для эффективной борьбы с терроризмом надо объединять усилия

Россия предложила создать на базе РАТС ШОС центр по борьбе с угрозами безопасности. По мнению военного эксперта, председателя Совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) Владимира Богатырева, такая структура сможет повысить эффективность контртеррористических мер.

По мнению эксперта, главным преимуществом такого центра станет координация усилий по противодействию глобальным вызовам и угрозам.

"Решать предстоит сразу несколько задач – это отслеживание и выявление террористических организаций, пресечение финансовых потоков, а также противодействие наркотрафику, как одному из источников обогащения террористов. Сейчас действия США или Евросоюза в этом направлении слишком разрознены и не позволяют оперативно реагировать на возникающие проблемы. Создание центра при РАТС ШОС позволит быстро направлять необходимые ресурсы на проблемные участки", — уверен Богатырев.

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Он добавил, что после провала в Сирии большинство радикальных и террористических группировок, в том числе ИГ* (движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде стран. — Ред.), перемещаются к границам Центральной и Юго-Восточной Азии, а также в Северную Африку. Такие движения создают реальную угрозу безопасности стран ШОС, что требует слаженной и системной работы.

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