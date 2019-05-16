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Актер Дмитрий Нагиев
© Sputnik / Нина Зотина

Нагиев высказался об отмене результатов "Голос. Дети"

Радио
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Тема:
Скандал по результатам шестого сезона шоу "Голос. Дети" (4)
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Российский шоумен, ведущий шоу "Голос. Дети" Дмитрий Нагиев прокомментировал решение Первого канала об аннулировании итогов финала шестого сезона проекта.

Проверка результатов шестого сезона шоу "Голос. Дети" показала, что в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой была организована массированная автоматизированная отправка сообщений. По данным компании Group-IB, в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров, с них было отправлено более восьми тысяч сообщений. После этого телеканал аннулировал результаты финала шестого сезона шоу.

По словам Дмитрия Нагиева, он наблюдает за ситуацией со стороны и не видел никаких документов.

"Сложно говорить о правовой составляющей. Так это или не так, я совсем не в курсе. Могу лишь согласиться с решением руководства Первого канала в лице Константина Эрнста, поскольку это задача руководства — получить документы, проанализировать, принять решение. Насколько я знаю, на сегодняшний день принято решение о прямом эфире 24 мая, где мы максимально корректно, не травмируя детскую психику, попробуем сделать праздник для зрителей, попытавшись расставить точки над i", — сказал телеведущий в эфире радио Sputnik.

Двадцать четвертого мая пройдет спецвыпуск шоу "Голос. Дети", в котором примут участие все финалисты. К следующему сезону Первый канал намерен обновить механизм голосования.

Тема:
Скандал по результатам шестого сезона шоу "Голос. Дети" (4)
Теги:
телевидение, Россия, Голос.Дети



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