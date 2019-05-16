Первый канал аннулировал победу дочери Алсу в проекте "Голос. Дети"

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Первый канал принял решение аннулировать результат шестого сезона проекта "Голос. Дети" , так как компания Group-IB заявила о массированной автоматизированной отправке СМС в пользу участницы Микеллы Абрамовой, сообщили в пресс-службе канала.

В так называемой "накрутке" голосов участвовало более трехсот телефонных номеров. С подобных "мертвых" номеров было отправлено более 8 тысяч сообщений. Group-IB обещала завершить расследование до конца текущего месяца.

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Первый канал принял решение провести отдельный специальный выпуск проекта с участием всех финалистов. Двадцать четвертого мая спецвыпуск будет транслироваться в прямом эфире.

В компании уточнили, что результаты исследования защищенности системы голосования "Голос. Дети-6" не разглашаются.

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс. По итогам голосования дочь Алсу 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта "Голос. Дети", набрав 56,5% голосов.

Первый канал начал собственное расследование результатов зрительского голосования и привлек международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.

Ранее сообщалось, что компания "СМС сервисы", официально занимавшаяся подсчетом голосов зрителей, уверяла, что по результатам проверки зрительского голосования никакой фальсификации не обнаружено.