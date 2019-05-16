17:44 16 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.74
  • EUR9501.05
  • USD8458.16
Поиск

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу в проекте "Голос. Дети"

© Фото: The Voice Kids Russia/Голос Дети
В мире
Получить короткую ссылку
147 0 0

Авторитетная компания подтвердила факты автоматизированной отправки СМС в пользу Микеллы Абрамовой.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Первый канал принял решение аннулировать результат шестого сезона проекта "Голос. Дети" , так как компания Group-IB заявила о массированной автоматизированной отправке СМС в пользу участницы Микеллы Абрамовой, сообщили в пресс-службе канала.

В так называемой "накрутке" голосов участвовало более трехсот телефонных номеров. С подобных "мертвых" номеров было отправлено более 8 тысяч сообщений. Group-IB обещала завершить расследование до конца текущего месяца.

Певица Алсу позволила дочери повторить шаги Юлии Началовой>>>

Первый канал принял решение провести отдельный специальный выпуск проекта с участием всех финалистов. Двадцать четвертого мая спецвыпуск будет транслироваться в прямом эфире.

В компании уточнили, что результаты исследования защищенности системы голосования "Голос. Дети-6" не разглашаются.

© Instagram / Микелла Абрамова
Первый канал начал проверку после победы дочери Алсу на шоу "Голос. Дети"
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс. По итогам голосования дочь Алсу 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта "Голос. Дети", набрав 56,5% голосов.

Первый канал начал собственное расследование результатов зрительского голосования и привлек международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.

Ранее сообщалось, что компания "СМС сервисы", официально занимавшаяся подсчетом голосов зрителей, уверяла, что по результатам проверки зрительского голосования никакой фальсификации не обнаружено. 

Теги:
вокал, Телевизионный проект "Голос", подсчет голосов, Голосование, Голос.Дети, Алсу



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Эль Фаннинг
Канны-2019: роскошь и блеск на красной дорожке
Дрон в Индии снял самую большую статую птицы на планете
Дрон в Индии заснял гигантскую птицу
Пять важных аспектов добычи драгоценных металлов
Охота за золотом в Узбекистане: пять важных аспектов

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054