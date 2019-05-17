Кабанов: в Узбекистане нужно сокращать число закрытых судебных процессов

В Узбекистане намерены активизировать взаимодействие судов и прессы для повышения прозрачности этой системы. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов убежден, что подходить к решению этой проблемы необходимо комплексно.

По словам эксперта, вопрос доступности информации по судебным процессам довольно дискуссионный, так как избыточная свобода влечет за собой правовые и коррупционные риски.

"Это извечная тема. Если дать возможность прессе обсуждать те или иные решения, это может спровоцировать и давление на судей, и коррупцию при вынесении тех или иных решений. То же касается вопросов мотивации при вынесении вердикта – довольно странно было бы, если бы судья после каждого процесса выходил и объяснял свои действия. Есть законные инструменты вынесения приговоров и процедура обжалования. Другое дело, что количество закрытых процессов, в том же Узбекистане, надо минимизировать, давая возможность прессе присутствовать на заседаниях", — пояснил свою позицию Кабанов.

© Sputnik / Murad Orujov В Узбекистане намерены наладить отношения между судами и журналистами

Он также добавил, что зачастую проблема в освещении тех или иных судебных разбирательств заключается в недостаточной компетенции представителей СМИ, которые не совсем разбираются в терминологии, некорректно представляя факты, что может дискредитировать судебную систему.

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