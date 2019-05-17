11:25 17 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.74
  • EUR9501.05
  • USD8458.16
Поиск
Кирилл Кабанов
© Facebook / Кирилл Кабанов

Кабанов: в Узбекистане нужно сокращать число закрытых судебных процессов

Радио
Получить короткую ссылку
10 0 0

В Узбекистане намерены активизировать взаимодействие судов и прессы для повышения прозрачности этой системы. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов убежден, что подходить к решению этой проблемы необходимо комплексно.

По словам эксперта, вопрос доступности информации по судебным процессам довольно дискуссионный, так как избыточная свобода влечет за собой правовые и коррупционные риски.

"Это извечная тема. Если дать возможность прессе обсуждать те или иные решения, это может спровоцировать и давление на судей, и коррупцию при вынесении тех или иных решений. То же касается вопросов мотивации при вынесении вердикта – довольно странно было бы, если бы судья после каждого процесса выходил и объяснял свои действия. Есть законные инструменты вынесения приговоров и процедура обжалования. Другое дело, что количество закрытых процессов, в том же Узбекистане, надо минимизировать, давая возможность прессе присутствовать на заседаниях", — пояснил свою позицию Кабанов.

Работа журналиста
© Sputnik / Murad Orujov
В Узбекистане намерены наладить отношения между судами и журналистами
Он также добавил, что зачастую проблема в освещении тех или иных судебных разбирательств заключается в недостаточной компетенции представителей СМИ, которые не совсем разбираются в терминологии, некорректно представляя факты, что может дискредитировать судебную систему.

Комментарий правозащитника слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Шикарный вид на минареты с сада
Внутри и снаружи: величественная строгость новой мечети Ташкента - фото
Дрон в Индии снял самую большую статую птицы на планете
Дрон в Индии заснял гигантскую птицу
Пять важных аспектов добычи драгоценных металлов
Охота за золотом в Узбекистане: пять важных аспектов

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054