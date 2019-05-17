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Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Пресс служба законодательной палаты Олий Мажлиса

Федотов: для решения споров между СМИ и судами нужен специальный орган

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В Узбекистане намерены повысить прозрачность судебной деятельности, а также наладить контакты между представителями СМИ для полного и объективного освещения деятельности судов и рассматриваемых в них дел.

По словам Федотова, это очень деликатная тема, требующая тщательной и кропотливой работы.

"Опыт России показывает, что чем более открыта судебная власть, тем лучше. От этого во многом зависит, как в обществе воспринимаются судебные решения. Протесты, споры и возмущение по поводу тех или иных вердиктов возникают тогда, когда они не поняты обществом. Это происходило в том числе из-за того, что судьи были достаточно закрытой корпорацией, с этим приходилось долго работать", — признается правозащитник.

Кирилл Кабанов
© Facebook / Кирилл Кабанов
Кабанов: в Узбекистане нужно сокращать число закрытых судебных процессов
Он добавил, что сейчас ситуация изменилась и судебные органы активно работают с прессой, разъясняя свою позицию, отвечая на вопросы журналистов. Для налаживания тесной работы мы даже приняли специальный закон "О праве доступа к информации о деятельности судов".

Помимо этого, в РФ разрабатываются правила работы представителей СМИ на судебных заседаниях.

"Более того, считаю, что в Узбекистане было бы полезным создать орган для решения возникающих споров между журналистами и представителями судебной власти в части освещения тех или иных процессов. В РФ – это Общественная коллегия по жалобам на прессу, которая рассматривает подобные обращения", — пояснил Федотов в интервью Sputnik Узбекистан.

По его словам, такая практика уже дает свои плоды, так как журналисты и судьи взаимодействуют корректно, что положительно сказывается на качестве судопроизводства в стране и на уровне освещения этой сферы в прессе.

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Теги:
СМИ, судебная система, Узбекистан



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