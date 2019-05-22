20:19 22 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.06
  • EUR9439.00
  • USD8460.92
Поиск
Фахритдин Абдурахманов
© Алтайский государственный университет

Декан УзГУМЯ о русском языке в Узбекистане: еще не так плачевно, но сложно

Радио
Получить короткую ссылку
2 0 0

В Ташкенте проходят юбилейные XV Виноградовские чтения, посвященные проблемам развития и изучения русского языка. По мнению декана факультета русской филологии Узбекского университета мировых языков Фахритдина Абдурахманова, в республике наблюдается взрывной интерес к изучению русского, но ситуация в этой сфере еще далека от идеальной.

По слова декана, улучшение уровня подготовки специалистов в области русского языка наблюдается лишь в последние два года, что подтверждается даже данными статистики.

"Благодаря политики президента страны Шавката Мирзиёева, внимание к изучению русского языка в Узбекистане и со стороны молодежи, и со стороны государства растет. Можно говорить о взрывном интересе к этому направлению. Если в позапрошлом году лишь 60-70 человек поступали на русское отделение, то в прошлом – уже 360 человек. Этого, конечно, все равно недостаточно, ведь долгие годы мы были в минусе. Ситуация если еще не плачевная, то в любом случае непростая", — заметил Абдурахманов.

Ректор УзГУМЯ Ганишер Рахимов
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Ректор УзГУМЯ рассказал о мерах по развитию русского языка в Узбекистане
Декан убежден, что сами внешнеполитические и экономические реалии диктуют новую стратегию в лингвистике, видь при таком уровне взаимоотношений между Москвой и Ташкентом, учитывая реализацию глобальных проектов (АЭС и другие крупномасштабные объекты) без высококвалифицированных специалистов и знания русского языка не обойтись.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Образование, Россия, русский язык, Узбекистан, Узбекский государственный университет мировых языков



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Черно-белые Канны - фотогалерея
Как в Латвии отбирают георгиевские ленточки у тысяч людей - видео
Как в Латвии отбирают георгиевские ленточки у тысяч людей - видео
Портрет иностранного студента: зачем приезжают учиться в Россию
Зачем иностранные студенты едут учиться в Россию

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054