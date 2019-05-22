Декан УзГУМЯ о русском языке в Узбекистане: еще не так плачевно, но сложно

В Ташкенте проходят юбилейные XV Виноградовские чтения, посвященные проблемам развития и изучения русского языка. По мнению декана факультета русской филологии Узбекского университета мировых языков Фахритдина Абдурахманова, в республике наблюдается взрывной интерес к изучению русского, но ситуация в этой сфере еще далека от идеальной.

По слова декана, улучшение уровня подготовки специалистов в области русского языка наблюдается лишь в последние два года, что подтверждается даже данными статистики.

"Благодаря политики президента страны Шавката Мирзиёева, внимание к изучению русского языка в Узбекистане и со стороны молодежи, и со стороны государства растет. Можно говорить о взрывном интересе к этому направлению. Если в позапрошлом году лишь 60-70 человек поступали на русское отделение, то в прошлом – уже 360 человек. Этого, конечно, все равно недостаточно, ведь долгие годы мы были в минусе. Ситуация если еще не плачевная, то в любом случае непростая", — заметил Абдурахманов.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Ректор УзГУМЯ рассказал о мерах по развитию русского языка в Узбекистане

Декан убежден, что сами внешнеполитические и экономические реалии диктуют новую стратегию в лингвистике, видь при таком уровне взаимоотношений между Москвой и Ташкентом, учитывая реализацию глобальных проектов (АЭС и другие крупномасштабные объекты) без высококвалифицированных специалистов и знания русского языка не обойтись.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.