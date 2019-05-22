Авиаторы Узбекистана и России договорились о взаимных полетах между странами по системе "треугольник". По мнению исполнительного директора агентства "АвиаПорт" Олега Пантелеева, подобные маршруты позволили бы российским перевозчикам нарастить пассажиропоток.
Пантелеев: авиакомпаниям РФ выгодны маршруты-треугольники по Узбекистану
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Российские авиакомпании еще не представили свои заявки на конкретные маршруты-треугольники, но, по словам эксперта, выбор вполне очевиден и не сильно велик.
"Кроме столицы можно назвать Самарканд, Бухару, Навои и Ургенч, по большому счету это основные потенциально интересные для россиян направления. Надо учитывать, что национальная авиакомпания эффективно закрывает потребности в авиаперевозках как внутри страны, так и на международных рейсах, тут скорее выгода будет для авиаперевозчиков из РФ, если они найдут оптимальные маршруты и повысят свой пассажиропоток", — пояснил Пантелеев.
Он добавил, что политика "открытого неба", когда иностранные компании получают возможность летать внутри других государств, неплохо себя зарекомендовала в Евросоюзе, что объяснимо, но пока почти не распространена на пространстве СНГ. Впрочем, и страны Содружества постепенно меняют политику в сфере авиации.