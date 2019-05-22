Пантелеев: авиакомпаниям РФ выгодны маршруты-треугольники по Узбекистану

Авиаторы Узбекистана и России договорились о взаимных полетах между странами по системе "треугольник". По мнению исполнительного директора агентства "АвиаПорт" Олега Пантелеева, подобные маршруты позволили бы российским перевозчикам нарастить пассажиропоток.

Российские авиакомпании еще не представили свои заявки на конкретные маршруты-треугольники, но, по словам эксперта, выбор вполне очевиден и не сильно велик.

"Кроме столицы можно назвать Самарканд, Бухару, Навои и Ургенч, по большому счету это основные потенциально интересные для россиян направления. Надо учитывать, что национальная авиакомпания эффективно закрывает потребности в авиаперевозках как внутри страны, так и на международных рейсах, тут скорее выгода будет для авиаперевозчиков из РФ, если они найдут оптимальные маршруты и повысят свой пассажиропоток", — пояснил Пантелеев.

Frederic J. Brown / AFP Росавиация: перевозки из РФ в Центральную Азию пользуются высоким спросом

Он добавил, что политика "открытого неба", когда иностранные компании получают возможность летать внутри других государств, неплохо себя зарекомендовала в Евросоюзе, что объяснимо, но пока почти не распространена на пространстве СНГ. Впрочем, и страны Содружества постепенно меняют политику в сфере авиации.

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