Петушков: героев СССР хотят вычеркнуть из истории

Председатель Национального совета молодежных и детских объединений России Григорий Петушков рассказал о том, как в США пытаются вычеркнуть из мировой истории героев СССР.

© Sputnik / Александр Устинов Неслучайное кощунство: в США выпустили монету о Второй мировой войне без СССР

По словам директора Института молодежной политики, для каждого жителя постсоветского пространства есть факты и даты, которые горячо трогают сердца всех. Особенно, когда это связанно с общей победой в Великой Отечественной войне, рассказал Sputnik Таджикистан Григорий Петушков.

Россия и страны СНГ зачастую сталкиваются с искусственной фальсификацией истории.

Недавно появилась новость, что в США выпустили памятную монетку к окончанию Второй мировой войны, где среди участников антигитлеровской коалиции есть и Англия, и Франция, безусловно, США, но ни слова не сказано об СССР.