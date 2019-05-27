Петушков: героев СССР хотят вычеркнуть из истории

По словам директора Института молодежной политики, для каждого жителя постсоветского пространства есть факты и даты, которые горячо трогают сердца всех. Особенно, когда это связанно с общей победой в Великой Отечественной войне, рассказал Sputnik Таджикистан Григорий Петушков.
Россия и страны СНГ зачастую сталкиваются с искусственной фальсификацией истории.
Недавно появилась новость, что в США выпустили памятную монетку к окончанию Второй мировой войны, где среди участников антигитлеровской коалиции есть и Англия, и Франция, безусловно, США, но ни слова не сказано об СССР.