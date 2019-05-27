10:48 27 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.06
  • EUR9439.00
  • USD8460.92
Поиск
© Sputnik / Максим Блинов

Петушков: героев СССР хотят вычеркнуть из истории

Радио
Получить короткую ссылку
6 0 0

Председатель Национального совета молодежных и детских объединений России Григорий Петушков рассказал о том, как в США пытаются вычеркнуть из мировой истории героев СССР.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
© Sputnik / Александр Устинов
Неслучайное кощунство: в США выпустили монету о Второй мировой войне без СССР
По словам директора Института молодежной политики, для каждого жителя постсоветского пространства есть факты и даты, которые горячо трогают сердца всех. Особенно, когда это связанно с общей победой в Великой Отечественной войне, рассказал Sputnik Таджикистан Григорий Петушков. 

Россия и страны СНГ зачастую сталкиваются с искусственной фальсификацией истории.

Недавно появилась новость, что в США выпустили памятную монетку к окончанию Второй мировой войны, где среди участников антигитлеровской коалиции есть и Англия, и Франция, безусловно, США, но ни слова не сказано об СССР.

Теги:
вторая мировая война, 9 Мая, День Памяти и Почестей



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Вместе мы сильнее: Узбекистан и Беларусь проводят совместные учения
"Боевое содружество" Узбекистана и Беларуси: впечатляющие кадры учений
Детеныш коалы наконец вылез из маминой сумки и покорил Сеть - видео
Действия при пожаре в самолете
Как выжить при пожаре в самолете

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054